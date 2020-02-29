国家卫健委：2月28日0—24时新增确诊病例427例 累计治愈出院39002例

人民网北京2月29日电（董童）国家卫生健康委于29日在官网发布的《截至2月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例427例，新增死亡病例47例（湖北45例，北京1例，河南1例），新增疑似病例248例。当日新增治愈出院病例2885例，解除医学观察的密切接触者10193人，重症病例减少288例。

情况显示，截至2月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37414例（其中重症病例7664例），累计治愈出院病例39002例，累计死亡病例2835例，累计报告确诊病例79251例，现有疑似病例1418例。累计追踪到密切接触者658587人，尚在医学观察的密切接触者58233人。

湖北新增确诊病例423例（武汉420例），新增治愈出院病例2492例（武汉1726例），新增死亡病例45例（武汉37例），现有确诊病例34715例（武汉28836例），其中重症病例7370例（武汉6585例）。累计治愈出院病例28895例（武汉17552例），累计死亡病例2727例（武汉2169例），累计确诊病例66337例（武汉48557例）。新增疑似病例159例（武汉114例），现有疑似病例1171例（武汉788例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例138例：香港特别行政区94例（出院30例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院8例），台湾地区34例(出院9例，死亡1例)。