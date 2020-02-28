抗击疫情“心健康-溶会贯通”天津专场线上会议举行

2月25日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶·会贯通’在行动”天津专场线上会议举行。

中国医师协会胸痛专业委员会主任委员霍勇、天津市胸科医院丛洪良、河北医科大学第二医院傅向华、天津市胸科医院刘寅、华中科技大学同济医学院附属协和医院黄恺、天津市胸科医院李春杰等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下急性心肌梗死救治、医护人员安全防护等方面进行分享解读。据统计，本次会议直播有超过11000人次观看，互动留言1400多条。

霍勇在“众志成城、共克时艰”的致辞中指出，疫情面前，没有人是旁观者。从目前情况来看，疫情防治仍然是首要任务，同时对于心血管疾病的救治也不能放松，很多重症甚至死亡病例都存在合并多器官损伤，尤其是心血管等基础性慢病。中国医师协会心血管分会、中国医师协会胸痛专业委员会、中国心血管健康联盟，和广大心血管医生同道，将通过一系列行动助力疫情防控，同时兼顾心血管疾病的防治。

刘寅在专题讲座环节以《新冠病毒防控形势下急性心肌梗死诊治流程和路径的中国专家建议》为题作分享。他表示，对于急性心肌梗死患者，要根据是否存在疑似或确诊新冠肺炎、STEMI发病时间窗、生命体征是否稳定等因素选择不同的治疗策略。目前溶栓是一个很好的手段，但也要掌握好溶栓的适应症、禁忌症，同时医护人员一定要全程加强防护。

傅向华在《新冠形势下STEMI患者溶栓治疗的要点与常见问题的解答》中指出，一方面医护人员要做好自身防护，另一方面在救治过程中要注重缩短总的缺血时间，早呼救、早诊断、早治疗，同时同步来进行的早排查，对新冠肺炎的诊断或者疑似诊断，或者是接触史的总体把握，在尽可能做好防护的各种条件下进行尽早的溶栓治疗也是至关重要的。对绝对和相对禁忌症的STEMI患者，应该结合当地疫情实际进行总体的评估。

赵佳在《疫情期间STEMI患者救治经验分享》中讲到，在疫情流行期间，天津市胸科医院及时调整STEMI患者的救治策略。对于疑似或者确诊的新型冠状病毒肺炎合并STEMI患者，发病时间在12小时之内，立即收入到隔离病房，在没有溶栓禁忌症的前提下，首选溶栓治疗。虽然受疫情影响患者从发病到就诊的时间和之前相比有延长，但总体救治率还是得到了保障。

作为“战疫”一线的医护人员代表，黄恺在分享中表示，中国医师协会和中国心血管健康联盟等单位给与的疫情期间急性心肌梗死救治五大原则，对指导整个湖北地区心血管病人的救治起到了重要作用。特殊时期，要加强门诊筛查，对于疑似及确诊新冠肺炎合并心血管疾病的患者，要制定相应的急救措施。由于医院收治的新冠肺炎患者较多，心血管病患者一般先进行CT扫描确认肺泡是否有变化，在确认非新冠肺炎的基础上采取经皮冠状动脉介入治疗（PCI）。

据了解，“溶·会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。