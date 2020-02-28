国家卫健委：推进新冠肺炎治疗关口前移 减少轻症向重症转化
人民网北京2月28日电（许晓华）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在新冠肺炎疫情医疗救治过程中，对轻症病人的治疗非常重要。在医疗救治中，推进关口前移，就是要提早实施干预措施，加强对轻症的及早治疗，同时在治疗过程中尽可能减少轻症向重症的进展，大大地提高治愈率。
郭燕红介绍，为加强医疗救治，对轻症管理中落实“四早”，发现一例检测一例、确诊一例治疗一例，尽可能让患者及早地进入到治疗的过程。一方面及早收治，另一方面也能够降低或者阻止患者在家庭和社区内的传播。
其次，在加强轻症治疗过程中，组织专家积极加强研究，对重症临床预警指标进行研究、分析、制定，临床上通过对预警指标的监测能够提早进行干预治疗，从而大大地降低轻症向重症的转化，重症向危重症的转化，大大提高治愈率。
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