国家卫健委：进一步做好聚集性疫情防控工作 复工防控做细做实

人民网北京2月28日电（许晓华）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，国家卫生健康委通过联防联控机制下发了进一步做好聚集性疫情防控工作的紧急通知，主要从四方面采取措施。

一是要求各地在复工复产之前一定要确保各项防控措施落实到位，每一个细节、每一个关键的步骤都要落实到位。特别是要做好“四早”，即：早发现、早报告、早隔离、早治疗，这是综合防控的重中之重。

二是复工以后把现有措施做实做细，包括每天开展的体温检测、健康监测，提倡有条件的单位错时上下班、在家远程办公、分散就餐、提供盒饭等，包括在电梯里的细小环节，都要认真仔细的落实到位。

三是为指导重点人群、重点场所、重点机构，比如机关、企事业单位、大中学校、托幼机构、福利单位、养老机构等各类的机构，国家卫健委组织专家出台制定有针对的涉及各个领域的生产生活的防控技术指南。

四是一旦发现有可疑病例要及时报告，配合各部门采取一系列措施，包括隔离、流行病学调查、消毒等一整套的完整措施。

崔钢强调，企事业单位要加强宣传和健康教育，一方面广大职工有义务配合单位主动落实各项防控措施；另一方面要加强防控意识，一定要做好自我防护。