不良生活方式关联癌症 如何践行健康的生活方式？

国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院副主任医师边志民表示，目前已经证明，很多不良的生活方式直接或间接与癌症的发生有关系。

我国日前出台的《健康中国行动(2019-2030年)》提出，建议个人践行健康生活方式以预防癌症。我国每年新发癌症病例约380万，总体癌症发病率平均每年上升3.9%左右。专家提醒，戒烟限酒、平衡膳食、科学运动、心情舒畅可以有效降低癌症发生率。

不良的生活方式最主要是吸烟和酗酒，边志民介绍，烟草中有尼古丁、焦油等69种致癌物质，可以导致肺癌、口腔癌、喉癌、胃癌、膀胱癌等，吸烟者肺癌的发病率是不吸烟者的8-12倍。

其次，不健康的饮食方式也是诱发癌症的主要因素。如胃癌的发生与高盐饮食、爱吃烟熏食品有关；肝癌的发生与吃霉变食物、长期饮酒有关；食管癌的发生与喜食烫食、吃霉变食物、长期大量喝烈性酒有关；结直肠癌的发生与多吃动物脂肪、动物蛋白和低纤维饮食有关。

此外，边志民说，缺乏运动及肥胖也会增加癌症发生风险，肥胖能改变体内激素水平，增加食道癌、胆囊癌、胰腺癌、结直肠癌、子宫癌、卵巢癌、肾癌和乳腺癌等癌症的风险。

长期休息不规律、情绪紧张、心理压力过大也与癌症的发生发展有密切关系。人体在上述不良因素长期作用下，可以导致机体免疫力下降，从而为癌症的发生创造温床。

如何践行健康的生活方式，以预防癌症呢？边志民表示要做到戒烟限酒，同时调情志、节饮食、慎起居、多运动。

调情志指保持比较好的心态，避免大喜大悲；节饮食指有节制的饮食，包括不暴饮暴食，不吃烟熏、油炸、腌制、过期发霉变质等不健康食品，荤素搭配、以素为主，少吃红肉、加工肉，多吃白肉、深海鱼肉等；慎起居，保持规律的起居，不熬夜、早睡早起、避免劳累；最后是多运动，任何种类的运动都有助降低患癌风险，运动能强化免疫系统，保持身体健康。