森林少了，传染病就多了

赵鹏程 编译

据美国《国家地理》杂志报道，在过去的20年里，越来越多科学证据表明，砍伐森林，通过引发一系列复杂事件，给适合致命病原体（如尼帕和拉萨热病毒）创造了合适生长和繁殖的条件，导致疟疾和莱姆病的寄生虫更易传播给人。

例如，1997年印尼雨林火灾引起雾霾笼罩，导致果树无法结果，以水果为生的果蝠只能飞到别处觅食，而它们身上携带着致命病菌。当果蝠在马来西亚果园安顿下来后不久，周围的猪就开始生病了，原因是可能吃了蝙蝠掉下来的水果残渣。1999年，265人患上了严重的脑部炎症，其中105人死亡。这是人们首次了解尼帕病毒，它在东南亚引起了一连串反复暴发。

疟疾的发生也一直被怀疑与森林砍伐有关。被砍伐后的亚马逊雨林可能成为一些病媒生物繁殖的温床，秘鲁亚马逊雨林公路旁积聚的温暖水洼成为了携带疟疾病毒的达氏按蚊的最佳繁殖地。在2003~2015年期间，科学家估计，森林损失每增加10%，疟疾病例就增加3%。

事实上，人类出现的新传染病（包括艾滋病毒和埃博拉病毒）有60%源于森林中的野生动物。人类不断入侵森林，大大增加了与病媒生物的接触机会。比如在利比里亚，新开垦的棕榈园中的果实吸引了大量携带拉萨热病毒的鼠类，当地人在接触了被鼠类粪便与尿液污染的物体后，感染了致命的病毒性出血热。在巴拿马、玻利维亚和巴西的森林砍伐区域，也发现了携带病毒的啮齿类动物。

这样的传播过程并不局限于热带疾病，如一些研究已经揭示了美国东北部森林砍伐与莱姆病暴发有密切的联系。伯氏疏螺旋体是引起莱姆病的细菌，蜱从在森林中栖息的鹿身上吸食血液，然后把这种细菌传播开来。这种细菌也存在于白足鼠身上，而白足鼠又恰巧在被人类住宅区分割开的森林中茁壮成长。