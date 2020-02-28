抚触，多摸手脚和后背
单祺雯
清华大学第一附属医院预防保健科主任 刘兆秋
抚触，指家长对宝宝皮肤进行有序、有手法技巧的抚摸，通过皮肤刺激促进婴儿神经系统发育，是目前临床和居家护理婴儿经常使用的一种方法。抚触有不少讲究，大致归纳起来就是“两常摸两不碰”，家长们在日常操作时要注意。
“两常摸”。指的是摸手脚和后背：1.手脚上有丰富的神经末梢，经常刺激按摩能增强宝宝的感知能力，促进大脑细胞发育。同时，手脚灵活度与宝宝的精细动作发展密切相关，直接影响孩子长大后的动手能力、手眼协调能力和眼动能力等。2.背部是人体经络和穴位比较集中的地方，经常抚摸不仅能刺激脊椎神经发育，帮助提高宝宝肢体协调能力，还有一定的保健功效，能增强宝宝的抗病能力。
“两不碰”。指的是囟门和脸蛋：1.宝宝出生后囟门（大脑的天窗）还没有闭合，只有一层皮肤和脑膜保护大脑，没有骨片的防御，此处非常薄弱。因此，不建议随意触摸宝宝的囟门，即使洗头，动作也应尽量轻柔，能用水冲洗干净就不要用手。2.捏脸蛋是很多家长对孩子表达亲昵的一种方式，但这种方式要不得。频繁捏可能会导致宝宝左右颚发育不对称，出现大小脸情况，而且随意摸也很不卫生。▲
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