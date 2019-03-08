阳光是个宝，晒晒身体好

初春季节，老人多晒太阳不仅可以温煦体内阳气，驱除倒春寒，还有生发、助睡眠、强壮骨骼等好处。当然，要提醒大家的是，要选对时间、选对位置，才能把太阳这味补药吃出最好的功效。

晒脚踝 6～10点除寒气少抽筋

“寒从脚下起”，手脚容易冰凉的人，多是阳虚体质。一天中6~10点太阳中的红外线比较强，紫外线偏弱，室内温度逐渐攀升，比较温和，适合晒足部。经过一夜的休息，老人的血液循环不畅，热量不易到达脚部，可能会引起脚趾肿胀，增加冻伤几率。起床后，要选择天气好的时候，适当露出脚踝，对着太阳晒晒脚底，不但能促进血液循环，让踝关节活动自如，还能令阳光直射足部穴位，促进机体代谢功能，提升内脏器官活力。

晒腿时，每次至少晒半小时。晒时，可配合按摩小腿的足三里穴。

晒头顶 10～16点补阳气生发

初春这段时间阳光最猛烈，特别是12～16点，紫外线较强，如果长时间晒太阳会给皮肤造成伤害，但头顶就不一样了，中医认为“头为诸阳之首”，是所有阳气汇聚的地方，凡五脏精华之血、六腑清阳之气，皆汇于头部，适合在中午晒。

老人可以在午饭后到室外散步一刻钟，脱掉帽子30分钟，让阳光温煦头顶百会穴，有助通畅百脉、调补阳气。促进大脑的发育和头部骨骼成长，也有益于头发的生长。

当然了，晒头顶也不必太拘时拘地，可随时进行，平时天气好时到室外散步，让阳光洒满头顶。

晒后背 16～17点储存维D时机最佳

这个时间段是下午了，太阳要落山了，气温比较温暖，但阳光紫外线中的α光束较强，是储备维生素D的最佳时间，多晒太阳有助肠道内钙、磷的吸收。人体背为阳，很多经脉和穴位都在后背，傍晚晒背有助于调理脏腑气血，温煦经络。

晒的时候，注意让阳光直射背部，即将后背朝向阳光即可。可将双手搓热后摩擦后背的肾腧穴(位置与肚脐平，脊柱旁开1.5寸)，有温肾助阳的作用。如果方便，将衣服撩起来，让阳光晒下这两个穴位，可以补充肾气。或在晒太阳时，将双手搓热后，配合摩擦该部位。

晒手心 24小时助睡眠

人的手掌很少被晒到，所以要特殊照顾，会有很好的养生功效。手心最重要的穴位是劳宫穴(自然握拳，中指尖下所指)。按揉此穴位有清心安神的作用。

晒手心方法很简单，在阳光下摊开双手朝向阳光，或者抬起双手，掌心朝向阳光即可。常晒手掌可舒缓疲劳，促进睡眠。

注意，春天的时候晒太阳不论是哪个部位，最好是直射(眼睛除外)，所以我们在户外要摘掉帽子和手套，尽量将皮肤暴露在外，晒背的时候可以穿薄一点，把外面的羽绒服(最厚的外套)脱了，捂是捂不出好身体的。