孩子过敏发作，在家怎么办

首都儿科研究所变态反应科、哮喘防治中心主任 刘传合

国家卫健委公布的《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》明确指出，儿童是新冠病毒的易感人群。眼下，少出门是预防病毒感染的最好方法，可如果孩子过敏性疾病发作，该如何应对，有没有居家处理方法？这里跟大家好好聊一聊这个话题。

哪些情况可以先用药观察，暂时不去医院？1.哮喘。无论原来是否使用长期控制药物，出现咳嗽、喘息、轻度胸闷或憋气，可自行加用支气管扩张药，吸入口服均可。吸入药物，通常每次1~2喷，可1小时内连续吸入3次；口服药物，每天早晚各1次，使用3~5天。症状持续患者可以加用孟鲁司特，每晚1片。2.鼻炎。如果发病前不长期使用药物，可加用抗过敏药。鼻塞明显者，选用孟鲁司特。3.皮肤过敏。如荨麻疹或湿疹，可以使用抗过敏药，如西替利嗪、氯雷他定，必要时可加用外用止痒、护肤药物。4.食物过敏。如原有食物过敏，首先要做的是禁止再吃过敏食物；没有诊断过食物过敏，也应注意饮食，或暂停食用相应食物。待疫情过后，再就诊明确是哪种食物过敏及程度。

由于疫情管制，不能前来复诊甚至取药，怎么办？对于哮喘患儿，如果孩子病情比较稳定，原来使用的控制药物剂量不是太高，可暂时维持用药；如剂量比较高，使用时间比较长，可适当减量，但不要随意停药；没有药物，可到当地医院或药房购买；没有相同的药物，可咨询一下医生有无替代药，采用网购方式购买。

暂时去不了医院，哮喘孩子长期用药的剂量该如何减量？通常医生给患儿制定了一个长期治疗方案后，这个方案至少需要维持1~3月，然后，再根据孩子病情情况调整治疗。若这期间患儿病情非常稳定，近1~2月无发作，如果是口服孟鲁司特，同时吸入药物，一次1吸，早晚各一次，通常可以将吸入药物减成一天1吸，早上吸入，晚上服用孟鲁司特；如果只是使用吸入药物，一天3吸或2吸，则可以减成一天2吸或1吸。

对于过敏或哮喘儿童，居家还应注意以下四个方面：正常饮食、适当饮水、适量室内活动，房间适当保持通风，谨防感冒；注意室内卫生，减少灰尘、尘螨，甚至霉菌的暴露；适当或少量使用消毒剂、清洁剂，减少对气道刺激，避免哮喘发作；父母或家庭成员吸烟者，注意减少患儿烟草暴露，减少被动吸烟。

需要提醒的是，有些情况下，孩子必须及时就诊。1.哮喘严重发作，如出现明显咳嗽、憋气、呼吸急促或呼吸困难，影响睡眠、不能平卧，或说话不成句等。2.哮喘发作症状持续一周以上不见好转。3.出现严重过敏反应，也就是身体出现两个系统的症状或表现。

目前，儿童医院变态反应科门诊正常值班。夜晚，孩子有哮喘发作或明显过敏可以挂急诊就诊。周末，可以咨询儿内科综合门诊，若有需要，再预约变态反应科就医。▲