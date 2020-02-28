男性为何更易患癌
男性是力量和健壮的象征，但一项新的医学研究发现，癌症更偏爱男性。其原因可能与男性Y染色体的某些基因功能丧失有关。
西班牙巴塞罗那全球健康研究所的科学家首先作出一项假设：Y染色体基因表达的极度下调（EDY）是男性癌症风险的一个标志。研究人员利用一种特殊的数据测量方法，在47个未患病的器官组织中研究了EDY，结果表明，EDY可能发生在多个非病变组织中。随着各种细胞中6个关键Y染色体基因功能丧失，这些Y染色体基因参与细胞周期调控出现失败，导致了癌症的发生。该研究结论发表在美国《国立癌症研究所杂志》上。
研究人员表示，男性不仅比女性患癌风险更高，而且预后也更差，这些差异部分导致了男性预期寿命降低。EDY是一种男性特有的癌症易感性特征，该研究为开发针对男性癌症的靶向检测方法和特定疗法提供了新思路。▲ （廉 政）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn