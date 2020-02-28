男性是力量和健壮的象征，但一项新的医学研究发现，癌症更偏爱男性。其原因可能与男性Y染色体的某些基因功能丧失有关。

西班牙巴塞罗那全球健康研究所的科学家首先作出一项假设：Y染色体基因表达的极度下调（EDY）是男性癌症风险的一个标志。研究人员利用一种特殊的数据测量方法，在47个未患病的器官组织中研究了EDY，结果表明，EDY可能发生在多个非病变组织中。随着各种细胞中6个关键Y染色体基因功能丧失，这些Y染色体基因参与细胞周期调控出现失败，导致了癌症的发生。该研究结论发表在美国《国立癌症研究所杂志》上。

研究人员表示，男性不仅比女性患癌风险更高，而且预后也更差，这些差异部分导致了男性预期寿命降低。EDY是一种男性特有的癌症易感性特征，该研究为开发针对男性癌症的靶向检测方法和特定疗法提供了新思路。▲ （廉 政）