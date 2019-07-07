老人剪指甲，手里握个球

做儿女的不能时常在父母身边，很多小事都是老人自己完成，比如剪指甲。它看似事小，一旦处理不好，会引发很多问题。

随着角质层代谢减慢，老人的指甲变得硬而厚，表面凹凸不平，难以修剪。此外，年纪大了，手抖、眼花，稍有不慎就会弄伤指甲周围的皮肤，造成皮下组织化脓性感染，引发其他炎症。修剪太频繁、指甲过短还会形成嵌甲，埋下骨质发炎或溃烂的隐患。盲目撕拔倒刺，可能使皮肤或皮下组织受损，如果创口扩大、流血,易导致甲周炎或甲沟炎。建议老人剪指甲注意以下几个方面。

手里握个球。老人在家准备一个能握住的球，剪指甲时拿出来放在被剪的那只手里，这样手臂和手指的力量汇集到物体上，能有效防止手抖。

用温水泡手。水温比平时的洗澡水稍热，42度左右。老人把指甲泡软了再处理，不但更容易剪断，还不会被飞起的指甲碎片崩到眼睛。

中间再两边。建议老人先剪中间再修两边，这样易于掌控修剪的长度，避免把边角剪得过深。另外，记得把指甲尖角修圆。

肉刺不能拔。指甲边的肉刺不能直接用手拔除，要仔细用修甲刀将肉刺齐根剪断。

忌太短太频。老人别把指甲剪太短，否则指头前端的软组织没有覆盖，指甲的尖端就会向里生长，严重时诱发甲沟炎。合适的长度是指甲顶端与手指或脚趾顶齐平或稍长一些，留出一小条白边最佳。另外，修剪不用太频繁，手指甲每月2次，脚趾甲每月2~3次即可。

戴上老花镜。剪指甲动作精细，老人大多眼神不好，建议戴上老花镜。现在也有自带放大镜的指甲刀，使用者上下调节角度，直到镜片正确对焦，视野就清晰放大了。另外，要避免在太强或太弱的光线下剪指甲，最好在白天进行。

作为子女，如果有时间，多回家陪陪父母，坐下来给他们剪剪指甲，陪着聊聊天，对老人来说就是最大的幸福。▲