胆囊结石患者容易发生胆绞痛，发作时痛不欲生，严重者需就医。目前到医院就诊有交叉感染风险，怎么办？中山大学附属第一医院东院外一科赵振献副主任医师指出，胆囊结石患者可通过四种方法来避免胆绞痛的发生，待疫情过后再做手术治疗。但他强调，如果疼痛剧烈，伴有或不伴有黄疸或者发热者，建议在做好个人防护的情况下，立即到医院就诊。

赵振献指出，胆绞痛是由结石嵌顿于胆囊颈部或胆囊管而引起的绞痛，常在饱食或油腻饮食后发作，表现为右上腹或上腹部持续疼痛伴阵发性加剧，可向右肩背部放射，如嵌顿结石因体位变动或解痉等药物解除梗阻，则绞痛即可缓解。

胆绞痛并非不能预防，一般来说，以下四招有助预防。

第一招：调整饮食

胆囊结石及慢性结石性胆囊炎的发病与饮食及肥胖有关。赵振献建议，患有胆囊结石的人应该坚持规律、低脂、低热量膳食，并提倡定量、定时，千万不要暴饮暴食。

第二招：溶石治疗

无症状的胆囊结石患者可不实施治疗，而有症状的患者如果暂时不能进行手术，且腹部超声检查评估为“胆囊功能正常、X线检查阴性”的胆固醇结石，则可考虑口服溶石治疗。

赵振献指出，胆固醇结石常用的治疗药物有熊去氧胆酸。它能抑制肝脏胆固醇的合成，有利于结石中胆固醇逐渐溶解，应坚持服用6个月以上。但如果服用12个月后复查腹部超声检查或胆囊造影结石没有改善的患者，则属于药物治疗效果不佳，应该停药。

第三招：改善消化

慢性胆囊炎、胆囊结石患者容易出现嗳气、腹胀等消化功能紊乱症状。对有胆源性消化不良症状的患者，不妨补充促进胆汁合成和分泌的消化酶类药物，如复方阿嗪米特肠溶片。阿嗪米特属于利胆成分药物，可高效促进胆汁合成和分泌，同时增强胰酶的活性，促进吸收碳水化合物、脂肪和蛋白质。胆源性消化不良的患者还可应用米曲菌胰酶片等其他消化酶类药物治疗，同时可结合茴三硫等利胆。

第四招：适当止痛

对于轻度上腹部疼痛患者，可加用匹维溴铵等钙离子通道拮抗剂缓解症状。它可以有效缓解胆道痉挛，改善胆道系统的压力梯度。

赵振献提醒，胆囊结石引发的胆绞痛如果程度不严重，仅仅是偶尔腹痛，可通过调整饮食等方法进行预防和缓解。但胆绞痛有时非常凶险。

一旦在腹痛的同时伴有黄疸，也就是面色、结膜变黄，患者有发热、严重的腹痛、腹胀、呕吐、便秘或可触及右上腹肿块，或者患者胆绞痛剧烈、用了上述方法都难以缓解，则需要尽快就诊。因为这种疼痛有可能跟胆道感染、胰腺炎、结石性肠梗阻及胆囊癌等有关，会危及生命。

（全媒体记者任珊珊 通讯员李廷跃、漆微韡、何旭鹏）