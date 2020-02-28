用坚持、冷静和专业照顾好患者（一线抗疫群英谱）

宋瑾在医院病区

“领导想派你去武汉，行吗？”

“行！”

2月12日凌晨2时40分，江苏省人民医院消毒供应中心科护士长宋瑾，用一个简单的“行”字，开启了她的前线战疫之路。

“我的主要任务是配合我院第五批援助湖北医疗队队长，协调安排好150名护士的工作。”宋瑾说道，“放下行李不到24小时，大家就接到了‘今晚必须收治病人’的任务。”

一天之内，落实排班、协调物资、紧急培训、接手临床等工作环环相扣；医疗队从有抗非典、禽流感等传染性疾病经验的队员中挑出了12人值守第一班，不到1小时，就收满了全病区的65张病床。

一开始队员们心里都挺担忧，摸不清感染的风险情况，宋瑾就让护士们两人一组，在工作上检查彼此的防护措施有没有做好，在心理上互相给个依靠。

“这份工作有多辛苦，大家心里都清楚，光是一层一层穿防护服就要半小时，每人每天定点工作4小时，加上下班后的清洁工作，起码要在岗7小时。”谈起队员们这些天的经历，宋瑾落了泪。

“工作节奏这么紧张，一上岗就必须不吃不喝不排，很多人第一次用上了尿不湿，为的就是一天下来，一会儿也不能拖延。”

在武汉，让宋瑾感动的队员故事有很多：即将要结婚的新娘，为了出征咬牙把头发剪短；有些年轻夫妻本来就两地分居，这次更是拜托年迈的爸妈照顾家里的孩子；“护士们很多都是‘90后’，比我儿子年龄还小，武汉天气这么冷，宾馆还没有空调，我作为护士长，很心疼。”

在宋瑾眼中，医生、护士、志愿者也个个“闲不住”，总要伸手再“帮上一把”。“有病人缺物资，我们队里的女孩子上去就把自家带的东西送给他们，真的是把自己排在最末”；志愿者不分日夜地为宋瑾所在的医疗队做保障，还主动帮队员们理起了发。

病人们每天挂在嘴边的就是“你们辛苦了”“又来看我们了”。

聊起家人的近况，宋瑾沉默了半晌。

“你问我家里人担不担心，说实话，我没敢告诉我父母，爸爸85岁，妈妈81岁，婆婆97岁了，最近还骨折在家，先生每天来电问我工作的情况。”

宋瑾的儿子远在美国，担心得不得了，也来电话告诉她说，“我知道你认真负责，但这次必须要放慢脚步，注意身体。”

“在这样温暖的环境下，我们只有用坚持、用冷静的工作态度和专业能力，回报关心我们的家人，照顾好坚强的患者。”宋瑾说。