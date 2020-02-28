武汉火神山医院 康复出院患者471人
人民网武汉2月27日电 （记者鲜敢）2月27日中午，新一批76名新冠肺炎确诊患者康复走出武汉火神山医院。截至27日21时，该院已累计治愈新冠肺炎确诊患者471人。
当日该批患者治愈出院后，火神山医院迅速对空出来的病房和床位进行打扫、清理、消毒，更换洁净床单被褥，计划于23时前完成当日收治，尽最大努力守护人民群众身体健康。
据火神山医院负责人介绍，该院根据国家指导方案提供的中药处方，坚持中西医结合科学施治，及时成立中医专家组，以会诊形式深入全院各病区，采集中医症候量表，制定中医辨证分型及协定处方，确立医院中医药治疗规范，建立健全中西医协同机制，并根据患者病情提供4种汤剂服用，让住院患者做到应服尽服。目前，配合流动智能应急中药房投入使用，火神山医院超过97%的患者服用中药汤剂，检验检查结果有所改善。
《 人民日报 》（ 2020年02月28日 06 版）
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