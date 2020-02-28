江苏“26条”关爱医务人员
记者从江苏省政府新闻办获悉，江苏省委办公厅、省政府办公厅近日印发通知，出台5个方面26条政策举措，全方位保护关心爱护江苏广大医务人员。
这5个方面政策举措主要包括：提供良好工作环境与后勤保障，强化医务人员心理援助措施；从优落实医务人员待遇，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者，给予临时性工作补助；对疫情防控一线医务人员，在科研专项研究、学历教育、事业单位入编、技能等级评定、重点人才项目选拔、职称评聘等方面给予政策倾斜；对疫情防控一线医务人员的子女，提供在校就读及入园入学等方面的支持帮助，帮助解决老幼照顾等实际困难；对一线医务人员统筹开展及时性表彰和总结性表彰，加大对一线表现突出的医务人员和集体的奖励力度。（通讯员苏轩 记者程守勤）
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