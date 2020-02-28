见字如面，笺短情长。战“疫”当前，非常时刻，一笔一画写下的书信，堪称最长情的告白。

“虽然我只是你们工作中的匆匆过客，而你们却是我的人生转折！”甘肃一位新冠肺炎痊愈患者，写下对医务人员的满腔感激；

“不是不想告别，而是不敢告别。”一位湖南援助湖北医疗队队员，悄悄写下对父亲的心里话，却迟迟“没有寄出”；

“对不起，我没有兑现承诺，把孩子放在表姐家了……”妻子驰援武汉，一位原本承诺照顾孩子的陕西医生因防控疫情无法分身，写下深深“愧歉”……

新冠肺炎疫情发生以来，夜以继日、连续奋战的广大医务人员，是火线上的中流砥柱。在人们眼中，他们是敬佑生命、救死扶伤的白衣天使，是越是艰险越向前、以生命守护生命的英雄。

透过一封封书信流淌的牵挂和不舍、叮咛和感恩，也能真切感受到，不畏艰险、冲锋在前的白衣战士，也是父母的孩子、孩子的父母，是寻常的丈夫或妻子。疫情袭来，挺身而出，是家国情怀、医者仁心，是使命在肩、义无反顾。

让我们展开几封“特别的信”，讲述信里信外的故事，致敬奋战在抗疫一线的“你”，致敬奋力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的人们。

“夫妻战友”的默契

本报记者 高 炳

一封写给妻子的“道歉信”（摘编）

亲爱的Angel：

对不起！我没有兑现承诺，把孩子放在表姐家了。我相信，你一定会理解我。

这么多年，我们共同努力、相互鼓励，有过争吵、有过分歧。这些天我一直回想，咱们多年来一起生活的美好，还有我做错事时你的批评和唠叨。

1月26日，我和孩子送你离家后，就接到单位的紧急通知上班了。想了好半天无法给你回复，答应你在家照顾好孩子，但我却没有做到。吃住都在单位，我也好几天没有见孩子了。但我相信她会更懂事，知道我们都是党员，都在认真工作。

我和孩子为你自豪，向你致敬！想再多叮嘱一下你，这个时期不能马虎，和前线的战友们要相互提醒“保持体力、做好防护”。等你们凯旋！

建 英

2020年1月30日

“晌午发去消息，到现在还没音儿。”

躺在床上，何建英翻来覆去，满脑子都是妻子。卫生院的宿舍外，早已一片寂静，何建英摸黑开了灯，钟表滴答响，已是深夜1点。

妻子邵娜去武汉已经好些天了。每个夜晚，何建英都盼着她能发来视频通话邀请，但大都以失望告终。“夜不能寐，就写封信吧！”他提起笔，思绪如潮涌一般……

39岁的何建英，是陕西省西安市临潼区新丰中心卫生院医生；38岁的邵娜，是西安交通大学第二附属医院护士。“我俩是初中同学，又是同行。”何建英没想到，在新冠肺炎疫情防控这场战斗中，俩人又成了“战友”。

“我要去武汉了。”1月23日晚，邵娜淡淡一句话，凝固了餐桌上的气氛。何建英和女儿优优早已收拾好行李，只等邵娜拿回休假条，全家自驾去江西婺源度假，不想却落了空。

“我不让你去！”优优一脸委屈，埋下了头。何建英沉默半晌，轻轻拍了拍女儿：“宝贝，妈妈要去治病救人。”

同一个行李箱，何建英取出帐篷、相机、冲锋衣，放进口罩、药瓶、护目镜……1月26日，正月初二，机场送别妻子，一家三口相拥而泣。“我最放不下优优，你要好好照看她。”邵娜千叮万嘱。何建英左手搂着女儿，右手拍拍胸脯：“前方打仗，后方无忧！”

可当天夜里，妻子乘坐的飞机还没落地，何建英就“食言”了。他接到紧急通知：“疫情火急！明早全员到岗！”

第二天一大早，何建英把女儿安顿到表姐家，就急忙赶往“新岗位”——连霍高速临潼新丰出口防控检查点。

这一忙，便是20多天。“我们24小时轮班，保证防控检查不漏一车、不漏一人。”检查点的长桌后，何建英拿着表格，一一核对过往人员信息。

那天，一辆外地牌照的汽车驶来，何建英照例给乘客挨个测体温。

37.8摄氏度！车上一个孩子的体温，让气氛紧张起来。二次测温确认后，早已待命的120急救车应声启动，将孩子一家人送往隔离点。“还好，经仔细排查，娃娃是积食，没有大碍。”何建英接到医院反馈，长吁一口气。

这些天，何建英吃住都在卫生院，轮班间隙才能跟女儿通个视频电话。“妈妈出发前一天，优优在卫生间偷偷哭了好久，出来时却是蹦蹦跳跳的。”说起女儿，何建英眼眶泛红，“10岁的小姑娘，懂事得让人心疼。”

优优每天上网课，认真写作业，“天天盼着妈妈平安回家。”而在武汉市第九人民医院，邵娜正和战友们一道同时间赛跑、与病魔较量。

“每次穿防护服就得40分钟，此后近10个小时不吃不喝。”说起妻子，何建英鼻子一酸。结婚11年，他早已记不清夜里被妻子揪起来多少次，骑上电动车载她去医院，“病人需紧急抢救，老公你骑快点！”

20多天来，零星的几次视频通话，邵娜总是反复叮嘱，让父女俩一定注意防护。“没照顾好优优，妻子应该不会怪我。就像她事先没告诉我报名去武汉一样，我也不会怪她。”何建英笑了笑，“这就是战友的默契。”

虽然相互理解，何建英心里仍有愧歉：妻子在前线奋战，她最挂心的事自己却没办好。西北汉子，讷言却深情，便将心底的千言万语，流淌在深夜的笔尖。“写封信，等老婆回家再让她看。眼下，她可不能劳累、分心。”

夜已深沉，思忖良久，何建英开始下笔，“亲爱的Angel……”

这是对妻子的爱称，何建英一直没改。“护士是白衣天使，‘Angel’（英文意为‘天使’）这个备注在我手机里存了11年，见过的人都懂。”

写完信，已是深夜2点。何建英又读了一遍，“等你们凯旋”几个字又一次在心底回响。

【记者感言】

采访何建英时，他已在高速路口坚守了近一个月。这一家三口，从未离别这么久。

何建英告诉我，写信那天夜里，他内心五味杂陈——担忧、心疼、愧疚、自豪……写完信后却心静如水，只待第二天晨曦微现，继续战斗。

如果说，“担忧”是亲人的牵绊，“心疼”是丈夫的呵护，“愧疚”是父亲的不安，那么“自豪”便是战友的默契、医者的仁心。每个勇敢逆行者的背后，是千万个小家的理解、包容和支持。在我们这个伟大的国家，困难面前，从不缺少可歌可泣的“平凡英雄”。

采访结束时，何建英说，春暖花开时节，一家人还要去婺源，看那漫山遍野的油菜花。

待疫情退散，南国春色好，生机满人间。

“是你们给了我第二次生命”

本报记者 王锦涛

一封治愈患者的感谢信（摘编）

大家好！

经过18天的救治，终于可以出院了，心情无比激动。在此写这封感谢信，来表达我最诚挚的感谢。

感谢所有医护人员，我不知道你们的名字，看不清你们的脸庞，却能透过护目镜看到一双双清澈的眼睛。是你们给了我第二次生命！虽然我只是你们工作中的匆匆过客，而你们却是我的人生转折！

在隔离治疗的情况下，我和一线医护人员每天都能准时吃到可口的饭菜、水果……今日和单永平院长视频，我相信他说的一句话：“小马，你比入院时候胖了！”

18天来，害怕各种各样的抽血。但如果有需要，我随时可以捐献有抗体的血浆，尽我绵薄之力。希望我是渭源县的首例感染者，也是最后一例感染者。

渭水雪融，共盼春来！

马 飞

庚子年正月廿一晚

出院前一天晚上，32岁的马飞（化名）删除了11天前录制的“临终视频”。病房里很安静，马飞的心情久久不能平静，便找来纸和笔，写下自己对医护人员的感激之情：“是你们给了我第二次生命！虽然我只是你们工作中的匆匆过客，而你们却是我的人生转折！”

马飞清晰记得，2月3日，立春前一天，那是一个至暗时刻。病重的他躺在病床上，感觉很难挺过去了，就用手机录下一段“临终视频”。

这天，是马飞在甘肃省渭源县人民医院隔离治疗的第六天。自被确诊为新冠肺炎以来，他的病情发展很快，“呼吸衰竭，上气不接下气，就是在吸氧的状态下，翻身也很困难”。

“第一次见他，虽然戴着口罩，但谈吐之间能听出是个自信开朗的人。”护士长刘娟说，做完检查后，马飞留观隔离，第一次核酸检测呈阴性，“听到结果时，他高兴地说以后要请我们医生护士吃火锅。”

仅仅过了一天，第二次核酸检测却转阳性。“病人的心情变化就像坐过山车，刚还在高处，转眼就到谷底。”刘娟说，随着病情加重，马飞变得沉默寡言，“我们问什么，他就回答一个‘嗯’，或者‘好’。”

2月2日上午，值班护士告诉刘娟，马飞前一天的晚餐一口没动。“这样下去可不行！口头劝不动，那就换种方式吧。”刘娟想到给患者写封信。

“生病不可怕，只要信念在，我们一起战胜它！大家都在和你一起并肩战斗。”在信的末尾，刘娟留下了自己的手机号码，叮嘱马飞有事打电话，或者加微信，随时在线聊。

“这封信，我读得泪流满面。”马飞说，“真的很感动，医护人员从未放弃，一直在救治、照顾我。但我做好了最坏打算，不好再麻烦他们了。”

“他一直没给我打电话，也没加微信。”感觉到马飞有自我放弃的心理倾向，刘娟马上找到主治医生党慧忠，一同来到马飞的病房。

眼前的马飞，胡子拉碴。“老马，胡子该刮了。”党慧忠走到床边，把事先准备好的新剃须刀递了过去。刘娟也在一旁劝慰：“治病就像赶路，有个过程，但一定会好的。对了，记得加微信，大伙儿陪你聊天。”

“嗯。”马飞加重语气点了点头。此后，党慧忠和刘娟每天都来病房，和马飞说病情、拉家常，还托人帮他购置了睡衣、拖鞋等日用品。每天，护士都会送来牛奶，嘱咐他加强营养，提高免疫力。

“有一天，我随口说了句，想吃干锅土豆片了。没想到，有位护士亲手做了一份送到病房。”马飞说，“每个医护人员都在全力以赴帮助我治疗、康复，我还有什么理由不勇敢地扛下去？”

甘肃省医疗救治专家组远程会诊，医院救治团队精心施治，马飞的病情一天天好转。

2月15日出院当天，马飞和医护人员拍了张合影，他说这是“全家福”。“疫情过后，春暖花开，我还想和大家来个大大的拥抱。”回家路上，马飞隔着口罩做了一次深呼吸，“不费劲了，春天的味道越来越浓！”

【记者感言】

从心灰意冷到重拾信心，最后康复出院，这是一名患者的再生之路，也是医护人员用仁心仁术铺就的生命之路。

挺立抗疫一线的白衣战士，在同时间赛跑、与病魔较量之际，以无微不至的心理疏导、情绪支持，抚慰人心，激励斗志，给患者以温暖和信心。他们身上所体现的医者仁心、无私奉献，也是抗击疫情中暖人心、强信心的不竭力量。

“待到春暖花开，我们繁花与共”

本报记者 何 勇 孙 超

一封写给父亲“未寄出的信”（摘编）

父亲：

“新年快乐，祝您身体健康”，这句话本来是要在大年初一和您说的，以往每年都是这样，没想到今年却没有这个机会。

我没想到大年初一就出发去湖北。从医院匆忙赶回家收拾行李，来不及和您一起吃个饭。出门瞟见您侧着身、弓着背，我没有半句告别。不是不想告别，而是不敢告别。

您奔波劳累一生，本该颐养天年，却要在古稀之年照顾幼孙。您总说，我们上班不容易，其实我知道一人带小孩更累。

作为一名医生，一名共产党员，参加这场战役是我的责任和义务。同为父亲，我的不舍与眷恋和您一样，但没有国泰民安，哪有家庭幸福。请您放心，我一定会和战友们战胜疫病，早日回到您的膝下。

待到春暖花开，我们繁花与共。

儿：余 德

2020年1月28日于黄冈

告别的话到了嘴边，洪余德还是咽了回去，不知如何开口。

31岁的洪余德，是位于湖南省衡阳市的南华大学附属第二医院医生。1月23日，腊月廿九，他报名参加第一批湖南支援湖北医疗队。晚上回到家，父亲正照看1岁零10个月的孙女，而同样是医生的妻子还没回家。

“母亲去世10年了，平时老人一个人生活。女儿出生后，都是我父亲帮忙照看。一个71岁的老人，平时难得有机会享享清福。”洪余德告诉记者。

“全国的医务人员都在支援湖北，我也报名吧？”洪余德试着探探父亲的口风。

看到父亲脸上闪过一丝凝重，洪余德没再往下说。“距出发还有几天，找个更合适的时机吧，先让父亲安安心心过除夕。”洪余德这样想。

可没想到这一犹豫，却让预想中的告别落了空。正月初一一早接到通知：当天赶赴湖北黄冈。洪余德匆匆打包行李，妻子在旁帮着收拾。父亲在客厅，还是熟悉的沉默。

没有和妻子拥抱，也没跟父亲道别，洪余德就出发了。在黄冈市大别山区域医疗中心，他每天忙得像打仗，防护服的内里湿了又干，干了又湿，“内衣上每天一层白色的汗迹”。

出于安全防护，工作之外洪余德和同事很少说话，电梯里也保持距离。新春佳节，他乡独处，他似乎体会到母亲去世后，父亲这些年难以言说的孤独。

“写封信给父亲吧。”回过神来的洪余德拿起笔、铺开纸，几百字的信，他断断续续写了3天。这段时间在医院的耳闻目睹，像电影般在脑海闪过。

——有一个女孩，不顾感染风险，留院照顾患有尿毒症、确诊新冠肺炎的母亲，直到半个月后母亲不幸去世。

——有一对双双确诊的老夫妻，起初轻症的丈夫照顾病情较重的妻子。妻子好转后，丈夫病情却加重了，妻子又来细心照顾丈夫。

——有一位同事在给病人气管插管时，护目镜突然起雾，换防护服、换人都来不及了。人命关天，同事不得不摘下护目镜，冒着被感染的风险操作，然后默默去做自我隔离。

“从没像现在这样感觉到，人和人的命运如此休戚与共。”洪余德说。

“待到春暖花开，我们繁花与共。”洪余德写完最后一句，把信放进了抽屉里。

“这是一封没有寄出的信，写给生我养我、爱我帮我的父亲，也写给一位位素昧平生的父亲。”洪余德话语轻柔，满含深情。

【记者感言】

采访洪余德，最大的感受是同理心。

10年前母亲离世时，洪余德还是医学院的大一新生。陪母亲求医的经历，让他对医生这个职业有着更深的理解。“病人都是很不容易的，是最需要照顾的”“我平时提醒自己一定要对病人好”，这样的表达在采访中被反复提及。

正是这样的同理心，让他义无反顾奔赴一线；正是这样的同理心，让他如亲人般对待黄冈这个陌生城市的患者。医者仁心，也是闪光的共情。正如洪余德所说，“从没像现在这样感觉到，人和人的命运如此休戚与共”。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 13 版）