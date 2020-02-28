宁夏：拨开疫情阴霾 为公众“解心结”

2月27日，记者从宁夏卫健委了解到，为面对新冠肺炎疫情的突发重大社会应激事件，及时疏导社会大众因此次疫情所致的焦虑、失眠等心理障碍问题，做好民众心理防护，宁夏宁安医院于1月26日开通宁夏疫情心理援助热线(0951—2160707)，安排了36名专家分成四个坐席，负责24小时接听因疫情出现恐慌情绪焦虑、悲观，甚至崩溃者的咨询和求助电话，给予专业的心理帮助。与此同时，宁夏各行业的热线服务负责人、教育厅、妇联、宁夏红十字会及4家社会心理机构沟通合作开展社会公益心理援助服务，为社会大众“解心结”。

“我有焦虑症，家里抗焦虑药物不多了，疫情怎么还不结束，感觉世界末日就来了……”就在近日，宁夏宁安医院接到了一位咨询者的电话，咨询师立马评估其消极风险程度，同时寻求该女士家人的支持，提出改善睡眠的措施，提议来电者到精神科门诊就医。通话结束前来电者表示自己的情绪状态得到了极大的缓解，也知道自己如何调节自身焦虑情绪，非常感谢咨询师的帮助。

以教育行业为例，宁夏17所高校、52名心理健康教育专业教师自疫情暴发后便投入到“心理”抗疫的工作。据了解，为广泛传播科学专业的疫情防控相关心理学知识与方法，宁夏各高校利用微信公众号、网络平台积极开展心理科普知识的宣传，并开展了“抗击疫情心故事”、疫情心理援助互联网+等活动。与此同时，宁夏大学以中国大学MOOC为平台，开设网络课程《大学生心理健康教育》，并结合地方实际情况，策划推出《宁夏高校应对疫情心理援助工作手册》。

自2月1日起，宁夏教育厅组织成立宁夏高校抗击疫情心理援助志愿者服务队，面向高校师生和社会公众开始线上心理援助服务，宁夏17所高校通过热线、微信、QQ、邮件等多种方式开通心理援助咨询服务。心理援助服务开通以来，各高校累计受理950余名求助者的在线求助。

据悉，宁夏大学心理健康中心还专门联合宁夏精神卫生中心建立了一支高校心理支持服务医护人员团队，将心理支持送到宁夏本地隔离人员和赴湖北支援的宁夏医疗队医务人员身边，最大限度地缓解他们的紧张、焦虑情绪，为医务人员提供坚实的心理后盾。

“针对目前我们开展的主要是疫情下的心理援助，所以有针对性的培训热线接听流程、新冠肺炎的相关诊疗、防护知识、相关政策知识，根据部分来电者述说不停，过多占用公共资源的问题，做了‘挂断技术’培训，并随时对个案、定期集体进行督导，以确保接听质量。”宁夏宁安医院负责人表示。

截至目前，宁夏各心理援助热线专家累计帮助500余名来电咨询人员疏导焦虑、担忧等不良情绪，稳定心态，传授心理调适方法，普及疫情心理防护知识。 (李佩珊 石羽佳)