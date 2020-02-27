钟南山团队携腾讯成立联合实验室，攻坚流行病防控AI科研

2月27日，钟南山院士团队与腾讯公司宣布达成合作，共同成立大数据及人工智能联合实验室，携手持续抗击新冠肺炎疫情，将以大数据及人工智能攻坚流行病、呼吸疾病和胸部疾病的筛查和防控预警。腾讯海量的用户触达能力，腾讯云安全、快速部署的能力，以及医学人工智能高效筛查的作用，将助力钟南山院士团队的长期科研，以及更有效地防控流行病疫情。

据介绍，大数据与人工智能联合实验室依托钟南山院士团队领导的国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、呼吸疾病国家重点实验室、广州呼吸健康研究院，结合腾讯公司内部医疗健康事业部、天衍实验室等团队的互联网医疗服务能力，以及大数据与人工智能技术，由钟南山院士本人担任实验室主任，广州呼吸健康研究院院长何建行、腾讯医疗副总裁吴文达、腾讯医疗副总裁刘羽分别担任实验室副主任。

利用大数据及人工智能等互联网科技，双方团队将围绕流行病筛查、人工智能医学影像、流行病疫情预测预警展开深入的科研合作。包括利用“腾讯健康”小程序等互联网服务平台，持续筛查高危人群并给予就医指引；研究人工智能医学影像判读筛查技术；针对新冠肺炎等多种流行病，将建立辐射全国的疾病上报和预测预警系统。

及时发现高危人群，是疫情有效防控的关键。针对新冠肺炎、流感、手足口等流行病以及呼吸疾病，双方团队将构建连接线上线下的筛查机制：通过“腾讯健康”小程序等互联网服务平台，筛查高危人群并给与就医指引，同时与线下发热门诊、社区基层卫生服务机构和医疗机构联动，辅助流行病的筛查、预测及防控。在此次新冠肺炎疫情期间，腾讯在微信“支付”页面向全国用户开放“医疗健康”服务，通过 “腾讯健康”小程序为所有微信用户提供疫情动态、医学科普、自诊自查、在线义诊、发热门诊地图等实用疫情工具。

针对新冠肺炎、常见肺炎、肺癌等全肺胸部疾病的筛查，人工智能辅助阅片也将发挥作用。双方将结合X光、CT影像等多种检验检查报告，进一步研究人工智能对全肺部疾病的判读筛查技术。目前，搭载“腾讯觅影”AI医学影像和腾讯云技术的人工智能CT设备，已陆续在湖北多家医院部署，AI算法只需数秒即可助力医生识别新冠肺炎，将大大缓解当地CT筛查能力不足的压力。

新冠肺炎疫情发展进入新阶段，下一步如何未雨绸缪地做好应对未来流行病疫情的防控？钟南山院士团队与腾讯还将利用人工智能辅助临床决策技术，持续在全国开展多中心临床科研，建立辐射全国的疾病上报和预测预警系统，实现辅助临床诊疗方案决策、随访、疗效评估和预后评估。