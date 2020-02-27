专家：疫情期间不建议组织爬山、游园等集体活动

人民网北京2月27日电（董童）逛公园、爬山时，如何做好个人防护？在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，目前不建议各单位或者企业组织爬山或者游园等集体活动，在高风险地区建议继续严格管控，中等风险地区如果出行也尽量错峰，避免人群聚集和拥挤，不扎堆聊天、不扎堆饮食，戴好口罩，注意咳嗽礼仪，不随地吐痰，回家后及时洗手，做好手卫生。

冯录召建议，低风险地区，如果独自前往，公园、山上人的密度比较低可以不戴口罩，如果人比较多还要全程佩戴口罩。无论是否佩戴口罩都需要保持手卫生，另外开展室外活动时注意增减衣物，预防受凉。