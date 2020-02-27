国家林草局：禁食野生动物不会导致局地发生灾难性泛滥
人民网北京2月27日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家林草局动植物司副司长王维胜就禁食野生动物及是否会引发局地野生动物泛滥等情况进行了回应。
王维胜表示，局部地区滥食野生动物现象严重，不仅危害野生动物种群安全、生态安全，还对人民生命健康构成很大隐患。全国人大常委会就滥食野生动物问题出台专门决定，综合考虑了我国野生动物保护、维护公共卫生安全、社会文明进步等各方面需要，对革除滥食野生动物陋习，进一步强化野生动物保护、维护生物安全、生态安全和公共卫生安全，促进生态文明建设发挥积极作用。
禁食野生动物是否会出现种群过度增长？王维胜表示，自然生态系统中物种会通过食物链自然调节来实现平衡，不会发生灾难性的泛滥问题。但是如果生态功能受到人为影响或者失调，在局部地区可能会出现这种情况。
“对这种情况，目前可以通过人工科学辅助手段加以调节，通过将有关野生动物转移到其他区域进行保护来防止不当的后果。”他说。
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