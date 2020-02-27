国家林草局：修订“三有”动物名录 完善管理办法与技术标准
人民网北京2月27日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易工作情况。国家林草局动植物司副司长王维胜表示，目前部署加强配套法律法规建设，推进《国家重点保护野生动物目录》调整进度，修订“三有”动物名录，完善野生动物人工繁育、经营利用、标识管理等配套的管理办法和技术标准。
王维胜表示，国家林草局会同公安、市场监管等各有关部门多次开展专项执法行动，对滥食和非法交易野生动物活动取得了成效，但仍未从根本遏制这一现象。
一是极少数人抱有“野味”滋补、猎奇、炫耀等不健康的饮食观念，缺乏保护意识和卫生安全防范意识，不惜高价追逐“野味”，助长对野生动物的不正常需求。
二是不法分子从违法猎捕经营野生动物行为中能够谋取暴利，因而不惜铤而走险。
三是野生动物种类繁多，有不少野生动物没有纳入到管理范围，成为执法工作障碍。
四是基层保护执法力量严重不足，很多自然保护区人均看守面积达数十平方公里，难以实现全方位严防死守。
此外，市场执法过程中还面临野生动物识别鉴定、取证成本高等技术困难，也制约了保护执法效能。
王维胜表示，国家林草局26日进行专门研究，部署一系列措施，严厉打击乱捕滥猎非法交易野生动物等违法犯罪活动，取缔非法野生动物市场、净化网络空间，全面整顿野生动物人工繁育经营利用从业机构，一律停止受理以食用为目的的猎捕、经营野生动物活动的申请，严格规范对非食用性利用野生动物活动的审批行为。
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