国家林草局：打击滥食野生动物需要广大公众配合支持
人民网北京2月27日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家林草局动植物司副司长王维胜就公众在打击滥食野生动物过程中应注意些什么进行了介绍。
王维胜表示，滥食野生动物涉及到猎捕、人工繁育、经营、运输等多个环节，仅依靠有限的执法力量，难以实现全面禁止目标，需要公众配合与支持。作为野生动物保护部门，真诚希望公众自觉抵制滥食野生动物行为，积极支持参与到打击滥食野生动物行动中来。
对于广大群众在打击滥食野生动物行动中具体应该注意的事项，王维胜提出了三点建议：
一是从保护野生动物、维护自身健康角度，摒弃“野味”滋补、猎奇炫耀不健康饮食观念，坚决停止滥食野生动物行为，不参与乱捕乱猎、非法交易野生动物活动，树立生态文明新风尚。
二是在自身坚决拒绝滥食野生动物行为同时，要积极告诫、劝阻自己的亲人不要食用野生动物，营造保护野生动物抵制滥食行为的良好氛围。
三是积极配合支持打击违法食用和违法经营野生动物的执法活动，一旦发现食用野生动物和非法猎捕、经营、运输野生动物活动的情况，及时向执法部门举报，促进保护执法效能提高。
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