抗击疫情“心健康-溶会贯通”陕西专场线上启动

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。合并心脑血管疾病等基础性疾病的患者，一旦合并感染新冠病毒，死亡率明显增加。在疫情背景下，STEMI患者如何救治？STEMI患者溶栓治疗治疗中的常见问题是什么？心血管医生又该如何防护？

为积极响应国家防控方案，2020年“心健康公益行动”计划以网络在线的形式“走进”全国各地，继“溶·会贯通”系列讲座湖北、四川、河南等9场线上专场会议顺利举办后，“溶·会贯通”系列讲座将于2月27日14：00—15：50进行全国基层巡讲陕西专场。

西安交通大学第一附属医院副院长袁祖贻、西安交通大学第二附属医院李丽君教授、武汉亚洲心血管病医院张勇教授、安康市中心医院沈桂冬教授、渭南市中心医院李军农教授、汉中3201医院何平教授、咸阳市中心医院左红教授、宝鸡市人民医院白志生教授、蒲城县人民医院高峰教授等各位专家将针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解，以期尽快开通梗死相关血管，提高基层医疗救治能力，同时保护心血管医师避免感染。广大心血管防治领域的工作者可以通过网络平台收看本场活动内容。