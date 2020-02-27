河北沧州黄骅港“抗疫保增”凸显“逆行”效应

面对新冠肺炎疫情防控形势严峻、寒潮预警、大雾天气多、航道能见度低等不利因素，河北沧州渤海新区按照市委、市政府的安排部署，攻坚克难，积极行动，全力推进港口建设，今年首月实现港口吞吐量2426.19万吨；集装箱吞吐量完成43641标箱，同比增长36%；项目建设全面发力，24个涉港涉海项目均按时间节点推进，实现疫情防控与港口生产发展“两不误”。

港口是疫情防控“外防输入、内防扩散”的重点部位。对此，渤海新区高度重视，进一步织密港口防控网，通过联防联控，群防群治，全力筑牢海上防控体系。按照国家和省、市疫情防控相关部署要求，全区把港口疫情防控摆上重要议事日程，建立了防控责任体系，主要领导深入一线，靠前指挥，推动“健全港口排查三道防线”等10余项硬核措施落实，制发《疫情防控任务清单》，全力推进各项防控要求落地落实。按照“逢船必查、逢车必查、逢人必查、不漏一人”的要求，对靠泊作业船舶制定和落实防护措施及应急预案，坚决做到船上船员不上岸、岸上人员不上船、船岸人员不直接接触，切实阻断疫情从海上输入的通道。累计排查进出港人员164074人次，进出港船舶599艘次，其中船员32073人次，发现发热人员3人，均按要求予以安置。

港口是拉动区域发展的重要引擎，作为河北省重点打造的经济增长极和隆起带，疫情面前，更应肩负起拉动经济发展的责任与担当。基于此，渤海新区探索推行清单化管理，积极帮助港口项目解决前期问题29个，提速企业复工复产进程。沧州海事局、沧州市海洋和渔业局、渤海新区行政审批局等单位主动梳理审批、办证事项，以网上办公、电话沟通、预约等方式把好“窗口关”，打造“六最”营商环境。先后解决海丰油码头公司设定豁免时限、为陆源物流散杂货码头和润华粮油码头解决岸线报批等前期手续问题27个。沧州海事局发布业务办理温馨提示、推行“不见面”业务办理，大力开展网络预审、证书邮寄业务，为港口项目建设单位及个人提供服务。沧州市海洋和渔业局立足疫情期间项目办理常规审查会、论证会无法正常召开的实际，以网上函审方式代替现场开会，推进黄骅港引航站引航基地项目施工图审查等23项手续跑办。1月份，全区累计完成综保区8宗海域招拍挂出让手续办理，出让面积116.54公顷；累计完成10宗共488.67公顷海域上报申请办理用海预审意见手续；取得综合港区船舶燃料油码头工程、引航基地工程等重点项目在内的5宗海域共88.87公顷用海预审意见。

聚集要素，激活企业内生动力。渤海新区出政策、搭平台、聚要素，全面激活港口企业高质量发展热情和潜能，打好疫情防控和企业复产复工两场战役。紧盯生产进度和任务，着力保障港口装卸生产企业运行持续高效。神华黄骅港务公司科学把握作业节奏和设备检修计划。1月份完成卸车1655.8万吨，完成装船1616.5万吨，超计划84.5万吨，占比105.6%；津冀国际集装箱公司优化堆场计划及航陆运统筹调度，1月份实现集装箱吞吐量43641标箱，同比增长36%。河钢物流公司与中铝集团、国电投铝业等客户建立“价值共同体”和“信息资源共享平台”，瞄准海外市场，开辟了与非洲几内亚、澳大利亚等七个国家的铝钒土运输业务，今年1月完成吞吐量152万吨，同比翻了一番。其中，外贸吞吐量完成87.9万吨，较历年同期成倍提升，河钢黄骅港码头成为环渤海港口群中最大的铝矾土现货市场。为全力减轻疫情及“公转铁”政策对港口生产运输影响，千方百计提高运力，确保车源、货源、箱源充足。沧州矿石港务公司1月份铁路集疏港货物203.8万吨，创单月火车装车量最高纪录；河北钢铁物流公司完成铁路集疏港172列，环比增长31.3%，集装箱类过港31列，钢材过港量4.4万吨，均创公司最高纪录。