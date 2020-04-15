 河北沧州渤海新区：三方面着手推进复工复产

今年，突如其来的新冠肺炎疫情，给河北沧州渤海新区港口建设和运营带来了下行压力。面对考验，沧州渤海新区坚持疫情防控和复工复产同步推进，精准施策，为对外贸易稳步增长提供了有力保障。

为保证港口正常开展建设和运营方面的工作，河北沧州渤海新区主要通过以下三方面内容来开展工作：

一是优化营商环境。以网上函审方式代替现场开会，推动引航基地、海丰码头等项目手续加快办理，促进港口建设马不停蹄；落实“放管服”改革，推行业务手续精简办、网上办、第一时间办，对《港口经营许可证》即将到期的企业设定豁免时限，保证港口生产“不断档”；密切关注海上天气和水文动态，及时发布海洋预警信息，为企业有序生产提供精准信息参考；合理调度安排船舶引航，保障载运重点物资船舶及时安全靠泊，实现载运电煤、燃料油等民生物资船舶在港“零待时”、进出港“绿波通行”。

二是提升监管效能。实行24小时值守不间断，依托“港口视频监控系统”，开展远程视频“义诊”，做好恶劣天气和疫情防控指导；联合海事、海警、边检等部门整治通航秩序，严厉打击“三无”船舶，及时清理碍航船舶；加强港口巡查检查，督促企业强化安全生产措施，及时制止非法船舶违规靠泊行为，确保港口生产安全高效。

三是加强帮扶力度。建立企业包联机制，成立项目工作专班，积极协调解决企业生产经营中存在问题，加快项目建设进度；协助企业积极开发新市场、拓展新货源，加快五台、河间、安平等内陆港建设，高质量构建以多式联运为中心的港口商贸物流体系；开通集装箱环渤海内支线“天天班海上快线”，为往返天津港和黄骅港的集装箱船舶提供直达快递服务。同时，积极协调争取各类防护物资，及时发放至港口企业和一线员工，切实解决开复工企业后顾之忧。（河北沧州渤海新区供稿）