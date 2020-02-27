“一老一小”疫情防控形势严峻
民政部：开展有针对性探视和帮助
民政部今天召开全国民政“一老一小”服务机构疫情防控工作视频会议，要求对因疫情在家隔离的孤寡老人、目前无法返院的老人、留守老人、留守儿童、社会散居孤儿、困境儿童等特殊服务对象开展有针对性的走访探视和必要帮助。
会议指出，当前民政“一老一小”服务机构疫情防控形势依然严峻复杂，部分地区养老机构相继出现聚集性感染案例，引起社会高度关注。儿童福利机构和未成年人救助保护机构目前虽然保持零感染，但机构内大多是重病重残儿童且集中居住，一旦感染，后果将不堪设想。
会议要求，疫情严重的地区要争取党委、政府领导挂帅，统一指挥，同时督促和帮助各服务机构由院长承担主体责任，落实疫情防控措施。
各地要强化联防联控机制，将民政“一老一小”服务机构纳入当地疫情排查、物资调配、转移隔离、集中救治等联防联控整体部署及所在社区疫情防控重点管理，给予支持和倾斜。特别是对已发现确诊或疑似病例的，要做好民政“一老一小”服务机构封闭管理期间所需生活物资供应。
会议要求，各地民政部门要迅速再摸清本辖区内“一老一小”服务机构防控工作情况。对因疫情在家隔离的孤寡老人、目前无法返院的老人、留守老人、留守儿童、社会散居孤儿、困境儿童等特殊服务对象开展有针对性的走访探视和必要帮助。要全力做好机构外儿童救助保护工作。（记者陈劲松）
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