人民网北京2月26日电 （记者熊建）截至2月25日，在境外团队游客还剩下不到90人。这是今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，文化和旅游部市场管理司司长刘克智介绍的情况。

疫情发生后，1月24日，暂停旅行社和在线旅游企业经营团队旅游业务之时，在海外的团队游客达到25万。在外交、民航等相关部门的大力支持下，通过包机、改签航班，陆陆续续让他们有序返回。“无论你在哪个远方，祖国始终在你的身后。”刘克智说。

另外，疫情使得住宿餐饮企业营业收入大幅下降，企业经营压力很大。对此，商务部服贸司司长冼国义介绍，国家出台了一系列支持政策，主要包括对疫情防控期间住宿餐饮企业等生活服务收入免征增值税；对湖北以外的中小企业免征2—4月养老、失业、工伤保险费，对大型企业减半征收；对湖北省的企业免征2—6月养老、失业、工伤保险费；缓交住房公积金；2—6月电价降低5%；对受疫情影响较大的住宿餐饮等行业，金融机构不得盲目抽贷、断贷、压贷。还有2月25日出台的下调支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%等；很多地方也出台了支持措施，有的对住宿餐饮企业给予房租减免的支持，有的给予失业保险、稳岗返还补贴，有的为餐饮企业向大型集团用户提供团餐牵线搭桥。