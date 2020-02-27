人民时评：全力确保“菜篮子”稳产保供

小小菜篮子，装着大民生。不久前，国务院联防联控机制新闻发布会介绍，从全国情况来看，重点“菜篮子”产品市场供给总体充足，市场运行基本平稳，市场价格有涨有跌。农业农村部相关负责人表示，将组织引导有关协会和企业开展产销对接和营销，畅通流通渠道，努力将疫情影响降到最低。

“菜篮子”稳产保供连着城乡两头，关系群众一日三餐。习近平总书记强调，积极组织蔬菜等副食品生产，加强物资调配和市场供应。春节以来，受疫情影响，许多地方居民“菜篮子”有了新变化：在线买菜成为新选择，网上订单量大幅增长，无接触配送流行；社区微信群成了蔬菜代购群，统一采买，志愿者送菜上门。运用多种途径保障群众生活、稳定社会预期，为打赢疫情防控阻击战、保持经济社会大局稳定提供了有力支撑。

近期，居民“菜篮子”供应总体稳定。具体体现为：价格稳，蔬菜价格小幅波动，鸡蛋、鸡肉价格比春节前有所下跌；产量稳，预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩、产量约1.7亿吨，均比去年同期增加2%左右。牛羊肉、禽蛋、水产品等生产稳定，生猪生产止降回升。同时应看到，当前部分地区蔬菜、水果等“菜篮子”产品出现供需阶段性和区域性失衡。为此，国家近期密集出台了一系列关于“菜篮子”稳产保供的针对性政策，严格落实“菜篮子”市长负责制，明确责任分工，打通制约生产供应的堵点和难点，从根本上提升“菜篮子”产品稳产保供和流通能力。

从供给侧来看，“菜篮子”连着“菜园子”，关系农民的钱袋子，从田头到餐桌的高效供给对于促进产业发展、农民持续增收至关重要。农时不等人，眼下是春耕春管的关键阶段，防疫不松劲，也要不误农时搞好农事活动，抓好“菜园子”，确保产得出、供得上。冬春蔬菜要及时采收，适时倒茬，扩种速生蔬菜。针对鲜叶菜需求上涨，城市周边可扩大速生叶菜生产，加强就近调运，增加叶菜供应；农业企业和农民合作社对农村劳动力灵活调配使用，尽快恢复正常生产活动。

确保“菜篮子”稳产保供，需要畅通鲜活农产品“绿色通道”，保障高效供给。农产品供应链受疫情影响较大，促进蔬菜快速有序流通是当务之急。为打通农产品出村上行“最初一公里”，今年的中央一号文件提出，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强基础设施补短板，才能确保蔬菜运得走、不积压。“最后一公里”梗阻问题影响消费者满意度，要持续优化服务，还要提升物流、物业、配送终端等环节对接效率和合作水平。

针对一些城市蔬菜供不应求，而部分蔬菜产地流通不畅之间的矛盾，解决之道在于促进产销有效对接，打通流通堵点。发展农超对接、农社对接、直采直供等形式，可以减少中间环节，提升流通质量。当前，线上购物需求旺盛，电商优势更加明显。多个电商平台或是直播带货，或是专项补贴，在线上实现产销对接，打开农产品的畅销之路。

当前，疫情防控到了最吃劲的关键阶段。各地要在狠抓疫情防控的同时，抓稳产保供，抓好生产、畅通渠道、加强对接，全面提升“菜篮子”稳产保供能力，为打赢疫情防控阻击战和完成今年经济社会发展目标作出应有贡献。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 05 版）