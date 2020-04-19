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农业农村部：“菜篮子”产品消费需求在回升 供应总量有保障

2020年04月19日16:06 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月19日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部种植业管理司司长刘莉华表示，为应对新冠肺炎疫情影响，做好蔬菜等“菜篮子”产品的稳产保供，农业农村部会同有关部门成立了“菜篮子”保供专班，采取一系列针对性措施，保障蔬菜供应在疫情期间实现不断档、不脱销。

刘莉华表示，经济运行秩序逐步恢复，“菜篮子”产品消费需求在回升，从当前生产情况来看，供应总量是有保障的。主要基于三点判断：一是蔬菜种植面积增加。2月份以来，各地积极扩大蔬菜生产、扩种速生叶菜，全国蔬菜面积保持稳定增加的态势。目前，全国蔬菜在田面积是6700多万亩，比2月底增加了2000多万亩，为保障供应打下了面积基础。

二是天气条件对蔬菜生产有利。近期温度总体偏高，光照充足，本周蔬菜的收获产量是875万吨，比前一周增加28万吨，预计未来一个月蔬菜收获产量是3400多万吨，能够满足消费需要。

三是运销堵点基本打通。全国公路运输恢复畅通，阻碍蔬菜采收出村的卡点取消，农产品批发市场、大型商超、便利店恢复了正常营业，为蔬菜顺畅销售提供了保障。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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