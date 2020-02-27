新华社记者 韩梁

“我们要认识到武汉人民的贡献，世界欠你们的。”24日晚，正在中国考察新冠肺炎疫情的世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在新闻发布会上的这句话让无数人动容。

同一天，联合国秘书长古特雷斯说，中国人民为防控疫情做出巨大牺牲，为全人类做出贡献，他要向所有生活在中国的人、那些为抗击疫情无法过上正常生活的人“表达感激之情”。

两名国际组织官员不约而同的真诚致谢，是国际社会对中国为阻止疫情向全球扩散做出巨大牺牲和贡献的充分肯定，发出了公道和正义之声，传递了温暖和信心。

过去数十天，中国始终在抗疫前线冲锋，采取坚决有力措施保护民众生命安全，付出巨大牺牲为全球抗疫争取窗口期。中国的担当和作为，世界有目共睹。中国为全球公共卫生事业的尽责之举，理应得到尊重和肯定，而不是歧视和抹黑。

正如世卫组织总干事谭德塞所说，中国防控疫情措施避免了大量病例，疫情顶峰已过，尚未构成全球性大流行，这给所有国家“带来防控疫情的信心”。而作为联合考察组外方组长，艾尔沃德在连日考察中，真切感受到中方阻遏疫情向外扩散的强烈责任感。

在全球防疫的关键时刻，各国应当汲取经验，果断迎战，团结一心，携手奋战。

首先，全速出击，高效行动，尽快斩断病毒传播源头。在考察组给各国的建议中，开展积极主动监测，早发现、早诊断、早隔离、早治疗，严格追踪并隔离密切接触者是关键一招，而这正是中国抗疫的宝贵经验。

其次，放下偏见，多管齐下，以科学灵活手段阻止疫情传播。面对新型病毒，既没特效药也还没疫苗。世卫组织专家认为，中国的防控方法是目前唯一已知、被事实证明成功的方法，值得各国借鉴。

第三，团结一心，风雨同舟，加强携手抗疫的国际合作。面对未知病毒，人类对其产生机制、流行趋势、传播途径等尚未完全掌握，尤其需要信息共享和协同合作。中国已在诊疗方法、药物疗效、社区防范、公共卫生教育等方面摸索出有效经验，正在积极主动同世卫组织和国际社会开展合作和信息交流，凝聚全球抗疫合力。

面对严峻的疫情形势，受疫情影响各国的行动不可稍有耽搁，国际社会风月同天的共鸣共情不可或缺，患难与共的信念行动必须坚定。唯有全球携手应对，通力协作，才能护卫人类共同的生命方舟。