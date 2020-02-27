住宿餐饮行业考验复工复产“成色”

对住宿餐饮行业而言，复工并不意味着走出冬天。在复工过程中，企业要按规定采取防护措施，各地应尽快落实分区分级精准防控策略，在确保安全生产的前提下，打通人流、物流堵点，确保员工回得来、原料供得上、产品出得去。这样才能提高复工复产“含金量”，支持相关企业走出疫情阴影，快速步入发展轨道。

国务院联防联控机制2月26日召开新闻发布会，介绍加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况。商务部有关负责人介绍，根据商务部对4000多家生活服务企业开展的问卷调查，截至2月25日，22%的企业表示已享受到支持政策，一些大型住宿餐饮企业得到银行贷款支持，明显缓解了资金压力。疫情结束后，预计住宿餐饮会迅速恢复。商务部正在研究疫情结束后振兴餐饮业的举措。（相关报道见03版）

此次新冠肺炎疫情对住宿和餐饮行业影响巨大。调查显示，两行业中有超七成被访者预期半年内收入和利润发生不同程度下降、资金流发生困难，甚至有企业担心说熬不过三个月。住宿餐饮业日常工作需要面对面接触消费者，做好疫情防控有较大难度，相关行业的复工复产因此存在更多挑战，需要有关部门出台更多引导措施帮助恢复生产。

住宿餐饮业是国民经济重要组成部分，是稳增长、惠民生的重要领域。2019年我国住宿餐饮营业收入超过5万亿元，体量之大和在国民经济中所占份额可见一斑。住宿餐饮也是稳就业、促就业重要领域，行业以中小企业居多，是我国吸纳劳动力就业主要渠道之一。受疫情影响，住宿餐饮企业营业收入大幅下降，部分企业陷入“停摆”状态，经营压力很大。

疫情发生以来，有关部门已出台一系列支持政策，主要包括疫情防控期间对住宿餐饮企业生活服务收入免征增值税，养老、失业、工伤保险费减免或减半征收等，同时要求金融机构不得盲目抽贷、断贷、压贷。一些地方政府也出台了支持措施，包括给予住宿餐饮企业房租减免等。中央和地方的支持政策正在逐步落实，一部分企业也已享受到支持政策。

客观而言，目前已出台的支持政策具有相当力度，但距离众多“久旱”企业特别是中小企业的期待，仍存在一定温差。当前许多住宿餐饮企业比较关心收入损失的弥补、资金流保障等问题。中小企业普遍希望银行尽量减缓资金压力、展期或缓期催收货款、减收利息和提供更多特定时期信贷支持等。除此之外，企业还比较关注政府补贴、政府支持政策的长效机制等。

住宿餐饮行业复苏的速度，考验着复工复产工作的“成色”。当前防控工作取得成效，推动企业复工复产正在有序进行。一些住宿餐饮企业尤其是部分中小企业，面临着“既盼复工，又怕复工”的两难困境。尽快复工是企业唯一出路，但各地政策参差不齐等问题增加了复工难度，而且复工后的用工荒、物流不畅等问题也令人头疼。

对住宿餐饮行业而言，复工并不意味着走出冬天。在复工过程中，企业要按规定采取监测员工体温、分流乘坐电梯、降低办公密度、分散就餐等防护措施，各地应尽快落实分区分级精准防控策略，在确保安全生产的前提下，打通人流、物流堵点，确保员工回得来、原料供得上、产品出得去。这样才能提高复工复产“含金量”，支持相关企业走出疫情阴影，快速步入发展轨道。

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。有研究认为，对比去年春节假期全国零售和餐饮业销售额数据，今年餐饮零售业假期损失达5000亿元左右。疫情发生后，尽管住宿餐饮业举步维艰，众多住宿餐饮企业仍为一线抗疫人员提供了大量免费餐饮及酒店客房服务。中国住宿餐饮业需要得到来自政府及社会各界的更多帮助，它们也值得获得更多帮助。

疫情的冲击是短期的，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情也不会改变住宿餐饮等生活服务业快速发展、持续升级的趋势。经过风雨历练并得到休养生息的中国住宿餐饮业，一定可以渡过难关再出发。