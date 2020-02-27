设定可食动物白名单 提升执法可操作性

近日，全国人大常委会通过了“史上最严禁食野生动物”决定，严厉打击非法野生动物交易。2月25日，深圳市人大发布了《深圳经济特区全面禁止食用野生动物条例（草案）》，按照决定精神，定出可食用动物的范围，并加大对违法食用、生产经营和饲养野生动物行为的处罚力度。明确究竟什么能吃，实际上提升了全面禁食野生动物的可操作性，具有参考意义。

野生动物其实是个模糊的概念。在我国现行的《野生动物保护法》中，只界定了珍稀、濒危和受国家保护的野生动物，可以说，绝大多数陆生脊椎野生动物并未列入野生动物保护管理范围，纳入禁食范围的更是只有国家重点保护动物。市场上常见的“野味”，并不在保护名录内，只要有野生动物驯养繁殖许可证，就能够上市交易。

模糊性也导致了管理的混乱。从实际操作上来说，工商部门负责市场监管，但并无专业能力对进入市场的野生动物进行鉴定，更难区分所谓的非法来源和合法来源；公安部门虽有执法权，但对野生动物犯罪打击力度也不够。

可以说，界定何为野生动物，是执法中的一大关键。除了特定名录物种外，一律禁食，一律严格管理，在执法监管上比较方便易行。制定可食用动物白名单，既能避免一刀切，维护家禽家畜养殖者利益，也明确了禁食范围，让管理清晰明确、容易理解。

也要注意到，有观点认为，此次新冠病毒的中间宿主是穿山甲。实际上，穿山甲是国家保护的野生动物，但仍难逃被盗猎的命运。所以，除了立法，更要执法。执法全面从严，才能使法律法规起到应有效果，提升野生动物保护法的权威性。

全面禁食野生动物，根本原因是出于公共安全考虑。病毒挑选野生动物宿主时，并不看它是否受到国家重点保护。任何商业利用野生动物的行为，都会增加人和野生动物接触的可能性，都会增加公共安全风险。这一风险，是野生动物产业不能承受之重。

当然，法律不能解决所有问题，移风易俗，非一日之功。禁食野生动物，是维护人类文明自身的需要，体现的是对生命的尊重，对自然的敬畏，是我国生态文明建设的题中应有之义。（张盖伦）