商务部：疫情催生新的服务模式加快发展

人民网北京2月26日电（许晓华）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义表示，疫情催生新的服务模式加快发展。

冼国义介绍，首先是线下向线上加速发展。生活服务业的数字化程度得到了较大提升，企业或者自己单独开发数字化平台，或者与大的电商平台合作，通过互联网进行业务拓展、客户沟通、订单达成、物流和配送管理。

其次是服务的标准化、工业化程度提升。同时服务多个餐饮门店、餐饮企业的中央厨房在快速发展，标准化的生鲜配送、招牌菜的外卖、标准化的半成品的配送都在迅速的增长。

三是行业融合互助。不同行业之间，平台企业和商户之间抱团取暖，相互融合、相互支持。比如餐饮企业的员工为快递、批发、零售企业服务，住宿企业为返城复工的其他企业员工提供隔离场所等。

四是全面推广无接触配送。一些餐饮外卖平台和餐饮企业及时推出了“无接触的配送”、“安心送”、“移动食堂”，“大厨直播带货”等服务。消费者在预定、制作和配送等环节，尽最大可能减少直接与企业员工接触。