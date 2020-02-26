商务部：疫情催生新的服务模式加快发展
人民网北京2月26日电（许晓华）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义表示，疫情催生新的服务模式加快发展。
冼国义介绍，首先是线下向线上加速发展。生活服务业的数字化程度得到了较大提升，企业或者自己单独开发数字化平台，或者与大的电商平台合作，通过互联网进行业务拓展、客户沟通、订单达成、物流和配送管理。
其次是服务的标准化、工业化程度提升。同时服务多个餐饮门店、餐饮企业的中央厨房在快速发展，标准化的生鲜配送、招牌菜的外卖、标准化的半成品的配送都在迅速的增长。
三是行业融合互助。不同行业之间，平台企业和商户之间抱团取暖，相互融合、相互支持。比如餐饮企业的员工为快递、批发、零售企业服务，住宿企业为返城复工的其他企业员工提供隔离场所等。
四是全面推广无接触配送。一些餐饮外卖平台和餐饮企业及时推出了“无接触的配送”、“安心送”、“移动食堂”，“大厨直播带货”等服务。消费者在预定、制作和配送等环节，尽最大可能减少直接与企业员工接触。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn