商务部："家政信用查"APP将上线家政服务员健康管理模块

人民网北京2月26日电（王国菁）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义表示，人民群众对家政服务的需求很强烈，特别是随着各行业有序复工，老人、小孩需要照料，对家政的需求更加迫切。

冼国义称，家政服务需要家政服务员进入消费者家庭，行业的特点决定了对安全的要求更高。商务部积极支持家政服务业在遵守“分区分级、精准防控”要求的前提下，安全有序复工。

冼国义介绍了三项复工措施：一是组织行业协会制定发布了家政服务业疫情防控工作指南，提出家政服务人员应按要求进行隔离、登记、持证上岗等多项服务规范。为疫情防控期间家政服务企业的运营提供了指引。

二是布置地方商务部门为家政企业协调提供防护用品，协助提供隔离场所，协助落实相关支持政策。

三是商务部正在研究为消费者提供家政服务员相关健康情况的查询服务。该查询服务将基于2019年商务部开发的“家政信用查”手机APP进行。目前“家政信用查”手机APP的主要功能是归集家政服务员的身份、犯罪记录、健康体检状况、培训和就业等信息，经家政服务员授权，消费者可依法查询这些信息。

“商务部在国家卫健委等相关部门的支持下，在‘家政信用查’APP上开发建设了家政服务员健康管理的模块，拟于近期正式上线。”冼国义表示，实名认证的家政服务员可自主授权查询是否属于确诊患者、疑似患者、尚在观察期内的密切接触者，并在自愿前提下向消费者出示查询结果。这将有助于社区的管控、家政企业的管理，有助于消费者放心，推动家政服务业加快复工进度。