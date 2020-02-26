体育总局：实施“百城千冰”计划 减缓疫情对冰雪产业冲击
人民网北京2月26日电（许晓华）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，体育总局经济司副司长彭维勇表示，疫情发生以来，体育总局高度重视和关注冰雪产业的运营情况，目前采取了三方面举措，减缓疫情对冰雪产业的冲击和影响。
彭维勇介绍，首先是实施“百城千冰”计划，加大冰雪场馆建设力度，普及青少年的冰雪运动，进一步实施三亿人参与冰雪行动计划，增加冰雪运动参与人口。
其次是指导各地体育部门创新举措，精准施策。比如北京已经对滑冰滑雪场所给予用水用电补贴，吉林对旅游滑雪场给予专项补助等。
三是发挥中国冰雪产业联盟的作用，搭建政府与企业之间的沟通桥梁，做好行业服务，创新滑雪场四季运营的产品结构和运营模式。
彭维勇表示，通过政企一起努力，滑雪场的春天一定会到来的。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn