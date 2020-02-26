商务部：住宿业复工率达50%以上 餐饮业复工以外卖为主
人民网北京2月26日电（许心怡） 26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义表示，目前餐饮住宿业都在逐步的复工，企业收入也有所回升。重点联系的20家大型连锁餐饮企业复工率已经达到57%；住宿业的复工率也已经达到50%以上。因业态不同，复工的方式也不一样，比如餐饮业的复工主要以外卖的方式，武汉市昨天一天餐饮外卖的数量达到13万单。
冼国义指出，住宿餐饮等生活服务业需要面对面提供服务，有人员聚集的特点。复工复产要安全有序，要按照“分区分级、精准防控”的原则对低风险地区全面恢复生产生活秩序，取消不合理的限制；对中风险地区，疫情防控与复工复产同步推进，尽量减少人员聚集；对高风险地区要严格管控，逐步复工复产。
冼国义介绍，商务部已经对在做好防疫工作的前提下推动商务领域企业有序复工复产作出了安排部署，其中就包括对住宿和餐饮业的安排。布置全国商务部门帮助企业解决复工复产中出现的问题，包括协调有关部门加强防护用品的配备、放开货运物流的限制，会同国家卫生健康委印发了零售餐饮企业疫情期间经营服务防控的指南，对经营服务规范、场所环境、服务提供、设备管理、外卖服务等方面作出了安排；积极发挥行业中介组织的作用，支持饭店行业协会等制定酒店客房防疫自律公约实施指南，餐饮商户食安防护行动指南，并向地方商务主管部门进行了转发。
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