文旅部：旅游景区开放需全面评估 不宜搞“一刀切”
人民网北京2月26日电（王国菁）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，文化和旅游部市场管理司司长刘克智表示，旅游景区的恢复开放，应根据疫情防控总要求，对旅游景区开放条件和必要性进行全面评估，不宜搞“一刀切”。
刘克智强调，疫情高风险地区旅游景区暂缓开放，疫情中风险和低风险地区景区开放由当地党委政府决定，坚持分区分级原则。
刘克智介绍，文旅部已发布《旅游景区恢复开放疫情防控指南》，指导各地旅游景区控流量、防聚集、严防护，重点做好景区员工健康监测和管理、景区公共卫生和场馆的防控、景区游览管理、异常情况处置等工作，推动各地景区继续实施疫情防控，稳步做好恢复开放的工作。
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