国家卫健委：新冠肺炎治愈出院病例不断增加 将加强出院病例分析
人民网北京2月26日电（许晓华）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，除湖北以外，全国新增确诊病例5例，随着医疗救治力量的加强和救治方案的优化，全国各地新冠肺炎治愈出院病例不断增加。
2月25日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例406例；新增死亡病例52例，全部为湖北病例；新增疑似病例439例。当日新增治愈出院病例2422例；解除医学观察的密切接触者14573人；重症病例减少374例。
截至2月25日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例45604例，其中重症病例8752例；累计治愈出院病例29745例，累计死亡病例2715例；累计报告确诊病例78064例，现有疑似病例2491例。累计追踪到密切接触者647406人，尚在医学观察的密切接触者79108人。
湖北新增确诊病例401例，其中武汉370例；新增治愈出院病例2058例，其中武汉1456例；新增死亡病例52例，其中武汉42例；现有确诊病例41660例，其中武汉33563例，这里面重症病例8326例，其中武汉7355例。
累计治愈出院病例20912例，其中武汉11793例；累计死亡病例2615例，其中武汉2085例；累计确诊病例65187例，其中武汉47441例。新增疑似病例311例，其中武汉242例；现有疑似病例2067例，其中武汉1447例。
累计收到港澳台地区通报确诊病例126例，其中香港特别行政区85例；澳门特别行政区10例；台湾地区31例。
除湖北以外，全国新增确诊病例5例，新增疑似病例128例，无新增死亡病例，重症病例减少25例。
随着医疗救治力量的加强和救治方案的优化，全国各地新冠肺炎治愈出院病例不断增加。下一步，在按规范开展出院病例追踪管理和随访服务的基础上，将加强对出院病例的分析，总结相对成熟的诊疗方案和技术路线，为后续救治工作和相关国家疫情控制提供经验和技术支撑。
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