同心抗疫 抗击新冠肺炎华西同心行动

2020年初，一种由新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发于武汉，并迅速在全国乃至世界传播蔓延，一场抗击新冠肺炎的“战疫”在中国迅速全面展开。

作为有着“家国情怀”文化，在历次国家重大任务中站得出、立得起、打得赢，并作出突出贡献、取得辉煌成绩的中国医疗界铁军——四川大学华西医院再次成为全国关注焦点。

在上级党委行政的正确领导下，华西医院快速反应、积极行动、科学防治；院党政领导和共产党员冲锋在前，包括党外知识分子、各民主党派成员在内的全院职工紧密团结、奋勇前进，在武汉前线支援、四川疫情防治、政府决策参谋等方面做了大量卓有成效的工作。在抗击新冠肺炎这场没有硝烟的“战疫”中，华西医院统一战线的旗帜“华西同心行动”一直在高高飘扬。

华西医院的“战疫”时间表

2020年1月16日，四川省卫健委召开医政会议，通报国家卫健委关于武汉出现新冠病毒疫情，并提出防控要求；华西医院当日成立防治小组，制定应急预案；17日，启动预案，开设发热门诊，实行三级分诊；19日晚，四川省政府防控工作紧急会后，华西医院立即开会，成立防控工作领导小组和医疗救治专家组，开设隔离病房；22日，四川省新冠肺炎防控专家组组长、华西医院院长李为民教授带领华西专家团赴广安和成都定点医院，现场指导确诊病人的救治和疫情的防控；23日，华西医院抽调20名医护人员加入四川省第一批赴武汉医疗队。

2月7日，华西医院第三批赴武汉医疗队131名队员誓师出征

1月25日（正月初一），华西医疗队随四川省第一批医疗队奔赴武汉，华西医院由此进入“战疫”时间；医院按照领导小组制定的“双轨制”和“三线作战”要求，全面进入战时应急状态。所谓双轨制，一是新冠肺炎疫情应急防控为一轨，必须保证能打胜仗；二是日常普通病人救治为另一轨，不能掉以轻心。所谓“三线作战”，一线是武汉前线医疗队人、财、物的派出和持续准备，随时听候国家调遣，以全力确保武汉会战胜利；二线是成都市公共卫生临床中心病人集中收治的华西专家保证和技术可持续支持，以确保成都市新冠肺炎病人的治疗；三线是华西医院本部作为全四川最危重新冠肺炎病人的救治中心，必须从负压隔离病房等条件、以及专家资源方面做好最充分准备，以最大限度降低死亡率，争取做到0死亡。为保证“双轨三线”的落实，院党委要求：全体干部取消春节外地休假，立即回成都待命，疫情相关科室和部门全体人员取消休假回医院上班。

之后，华西医院“战疫”工作聚焦五大方向:一是普通门诊预检分诊,发热门诊精准诊断，不漏掉一人；二是开通疫情咨询电话及网络门诊，开展专项心理咨询，为有需求的群众提供免费服务；三是科学救治，华西专家组按“新冠肺炎四个层次、隔离病房三项措施、危重病人一人一案”的原则精准治疗，力求华西治疗0死亡，医护人员0感染；并在医院内部、四川全省、武汉前线的华西管区推行专家组指导意见；四是全面培训院内外医务工作者，对社会开展健康教育，向全国同道分享华西经验；五是科技攻关，边防治边总结实战经验，同时组织专家围绕新冠肺炎的临床治疗、感染防控、精准快速检测诊断、药物、疫苗研发和应用中的大数据等科技问题，充分利用现有研发资源集中攻关，力求快速突破。

在医院内部全面聚焦新冠肺炎五大方向工作的同时，华西医院又派出第二、三、四支医疗队开赴武汉，截至2月25日华西医院有三批共174名医生护士和技术人员奋战在武汉前线，同时派出69名专家进驻成都市公共卫生临床中心、甘孜道孚、重庆三峡、西藏等地定点医院，专家组还通过5G远程和现场会诊等多种形式对四川各地定点医院提供远程医疗指导。

华西同心行动

“华西同心行动”是华西医院统战部建设的工作品牌，作为全国第一家单独设立统战部的公立医院，院党委自2018年以来，用集结本院统战力量同心行动，联合承担重大任务的思路，开始建设这个品牌；并在华西医院承接的云南镇雄的脱贫攻坚重大任务中，通过两年的实践，取得了显著成绩，受到全国人大副委员长、农工民主党中央主席陈竺院士的高度赞扬和充分肯定。

在这场没有硝烟的“战疫”中，华西医院党政领导使命担当、责任落实、示范引领，共产党员奋勇争先、不计报酬、不论生死，发挥着基层党组织战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。与此同时，华西医院的党外知识分子、民主党派成员等统一战线的华西职工，也紧密团结在院党委周围，和共产党员同心同行，为 “华西同心行动”这面旗帜增添了新的亮色。

截至2020年2月25日，华西医院前四批赴武汉及赴成都公共卫生临床中心、甘孜道孚、重庆三峡中心医院等地医疗队员有249名，这里面有共产党员141名，其余108名为党外知识分子和民主党派代表，占比43%。在华西赴武汉医疗队里，我们看到无党派知识分子雷学忠教授、岳冀荣教授、宗志勇教授，农工党党员刘焱斌副教授、赵毅教授，民盟盟员王铭主治医生，民进会员李进教授等统一战线专家医生；也看到了张焱林、唐荔、吉克夫格（彝）、格绒下姆（藏）等统一战线专科护士。

华西医院赴武汉第一批医疗队队员农工党员华西医院感染疾病专家刘焱斌副教授在武汉红十字医院病房

在武汉的华西医疗队里，党外的医生专家、护士和共产党员一起，为打赢武汉保卫战作出巨大的努力。农工党党员刘焱斌副教授，因为在救治危重病人过程中展示出的高水平和好作风，同医疗队长共产党员罗凤鸣教授一起，收到病人亲笔写的感谢信，被称为“英雄”；其实，前线大量党外知识分子和共产党员一样，也是无名英雄。

出院重症患者亲笔写信感谢华西医疗队

在华西医院本部，专家组、发热门诊、隔离病房、实验室以及全院，党外知识分子和民主党派也非常活跃，并做出重要贡献。

感染管理部部长、党外知识分子宗志勇教授，工作职责是总管华西医院感染管理与控制；在新冠肺炎“战疫”中，他和他领导的部门不仅要负责医院内部、前线医疗队感染管理与控制的全部工作，而且作为全国知名感控专家，他还要给领导提供“战疫”的决策参谋意见和方案，参加指导四川全省的疫情防控工作，统筹组织院内外的专业感控培训；与此同时他还在包括中央广播电视总台在内的媒体上，向全国人民科普防疫知识。

知联会会长王坤杰教授，第一时间向全院的党外知识分子发出向共产党员学习，与共产党员同心行动的倡议，并得到党外知识分子和各民主党派成员的积极响应；他结合自身专业特点及省人大代表的身份，提出多条建议被采纳。知联会副会长心脏内科张庆教授活跃在专家组，远程会诊全省新冠肺炎危重病人的心脏情况；知联会理事谢轶副教授，除夕以来连续数周坚守医院病毒核酸检测的关键岗位，及时为医生决策提供关键依据。

即将出院的重症病人和华西医疗队员在一起

呼吸与危重症医学科是民盟盟员集中的科室，盟员陈雪融教授、曲俊彦副教授、王铭主治医生、唐永江主治医生都是一线医生和专家组成员；从除夕开始，他们就坚持在隔离病房、发热门诊，负责院内病人的救治和院外的会诊，之后王铭医生还奔赴武汉前线。

耳鼻喉科副主任、九三学社社员赵宇教授，联合电子科大的九三社员张维莎1月27日向国家提案建议为新型冠状病毒感染的肺炎正名，该建议被国家采纳。2月8日，国家发布新冠病毒感染的肺炎命名通知：统一称为“新型冠状病毒肺炎”，简称“新冠肺炎”，英文名为：“Novel coronavirus pneumonia”，简称为“NCP”。民革华西支部负责人罗德云教授向成都市交委提出建议：“延迟成都市机动车春节后不限行时间”被采纳。致公党华西支部党员程勃超博士建议“对外国政府及民间捐赠，海外华人采购回国的防护用品建立准入机制和标准”被成都市政协和市委统战部采纳。

感染与疫苗研究室主任、致公党党员刘杰教授，是四川省新冠肺炎科技攻关小组成员；自1月25日他回到P2实验室开始工作以来，他不仅要做设计、写方案、组织讨论，同时由于放假，大量该研究生动手的事，也必须亲力亲为，他的妻子、民革党员朱冰梅教授也常被征用来做一些工作。

民进华西支部党员况伟宏教授、曾国军副教授等牵头，从1月26日开始利用华西互联网医院平台开启了新冠肺炎的互联网门诊、疫情咨询、心理咨询等服务，并全程跟踪服务筛查出来的重点病人，截至2月13日，137名医生累计咨询服务14147人次，开出处方3665张，筛出新冠肺炎可疑者146人，最终确诊4人；在此基础上，2月5日，由曾国军副教授作为第一主编的我国第一本新冠肺炎互联网防疫专著，《新型冠状病毒疫情在线防控的华西模式》由四川科技出版社出版。

华西医疗队在救治病人

结核病房护士长、民建会员薛秒副主任护师，在2003年就是华西医院非典隔离病房主力护士，是优秀的传染病资深护理专家，这次她再次担纲华西医院新冠肺炎隔离病房护理工作。面对疫情，她放弃春节休假，带领科室团队准备隔离病房，为第一时间收治病人争取了时间。

战士冲锋在前，组织关怀于后，华西医院党委和有关职能部门对抗击新冠肺炎第一线的医疗队员给予了充分肯定和无微不至的关怀，第一批医疗队正月初一赴武汉，从正月初三开始院党委就安排干部逐一慰问前线队员的家属，帮助解决家庭困难；院党委书记张伟教授还专门安排医院统战部慰问前线统战人士的家属，带去医院党政的关心。

“战疫”正在进行，拐点有待出现，华西医院第四批赴武汉医疗队已经组建，可以随时开拔；华西医院全院还有一万多员工已做好了准备、枕戈待旦，可以随时同心行动、冲锋陷阵，以确保坚决打赢这场没有硝烟的战争。