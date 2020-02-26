抗击疫情“心健康-溶会贯通”长三角、湖南专场线上启动

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。合并心脑血管疾病等基础性疾病的患者，一旦合并感染新冠病毒，死亡率明显增加。在疫情背景下，STEMI患者如何救治？STEMI患者溶栓治疗治疗中的常见问题是什么？心血管医生又该如何防护？

为积极响应国家防控方案，2020年“心健康公益行动”计划以网络在线的形式“走进”全国各地，继“溶·会贯通”系列讲座湖北、四川、河南等7场线上专场会议顺利举办后，“溶·会贯通”系列讲座将于2月26日15：30—17：00、27日14:40—17:00分别进行全国基层巡讲长三角、湖南专场。

中国医师协会心血管医师分会会长葛均波院士、中国医师协会胸痛专业委会主任委员霍勇教授、中国科学技术大学附属第一医院范西真教授、上海市第十人民医院徐亚伟教授、河北医科大学第二医院傅向华教授、扬州大学附属苏北人民医院何胜虎教授、中南大学湘雅医院余再新教授、湖南省人民医院潘宏伟教授、浙江大学医学院附属第一医院章渭方教授、上海交通大学医学院附属新华医院张松教授、常德市第一人民医院葛良清教授、岳阳市第一人民医院赵建华教授、永州市中心医院龙双祁教授、邵阳市中心医院刘鹏教授、长沙市第四医院王永红教授、中南大学湘雅医院彭礼明教授等各位专家将针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解，以期尽快开通梗死相关血管，提高基层医疗救治能力，同时保护心血管医师避免感染。广大心血管防治领域的工作者可以通过网络平台收看本场活动内容。