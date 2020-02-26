如何压实“米袋子”、拎稳“菜篮子”

编者按

2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调：“要落实‘米袋子’省长责任制和‘菜篮子’市长负责制，保障主副食品供应。”近期召开的中央政治局常委会会议也就做好生活必需品生产供应工作作出具体部署。

“米袋子”“菜篮子”关乎国计，牵动民生。防控疫情期间，如何保持市场充足供应，保证群众生活必需品不断供、不脱销？如何充分释放国家政策红利，为老百姓压实“米袋子”、拎稳“菜篮子”夯实信心、提振底气？光明智库约请专家为您解疑释惑。

本期嘉宾

北京大学中国农业政策研究中心主任、江西农业大学副校长 黄季焜

浙江师范大学经济与管理学院院长、北京师范大学政府管理研究院院长 唐任伍

中国人民大学农业与农村发展学院副院长 仇焕广

首都经济贸易大学金融学院院长 尹志超

“大账本”平稳 小日子才安稳

■记者观察

“米袋子”实不实，“菜篮子”稳不稳，关乎普通百姓的小日子，也关涉经济运行的“大账本”。防控疫情期间，商务部建立百家大型流通企业产销调运机制，各类商贸流通企业助力生活必需品市场供应不脱销、不断档。

光明智库：在疫情防控期间，从城市与乡村两个维度来看，主副食品生产、流动、供应的情况出现了什么样的变化？这种变化会对我国经济运行产生怎样的影响？

尹志超：从需求端看，疫情防控以来，农产品市场总体比较平稳，城市居民的主、副食产品等基本生活资料有保障，部分地区一些蔬菜、水果、畜禽及水产品生产流通和消费受阻，价格出现了波动。从供给端看，一些农业生产资料运输受阻，部分养殖企业饲料供应短缺；某些地方农业采收困难，部分农产品销售受限，这些导致部分农产品价格波动。从目前数据来看，1月份CPI同比上涨5.4%，其中，食品价格上涨20.6%。去除物价上升中的季节因素，我们仍然能够感知到新冠肺炎疫情对“米袋子”和“菜篮子”的影响。

不过，这种情况不会对我国经济运行产生大的影响。随着物流体系恢复，农产品的运输会逐渐好转，流通会逐渐顺畅，供给也会跟上。居民受到的影响总体可控，但需要关注对低收入人群的影响。

仇焕广：从目前情况看，市场供应和价格整体上较为平稳。粮油米面等主食储备充足，其供给没有受到明显影响，受影响较大的是鲜活农产品的流通。一方面，农户和生产企业的大量鲜活农产品无法及时销售，造成经济损失；另一方面，消费者受疫情防控影响减少了相应消费。党中央和国务院对这些问题高度重视，已经出台了多项政策，稳定和支持农业生产，预计2020年我国农产品供需和市场将保持总体平稳。

黄季焜：当前，城市与农村主、副食产品需求和供给均呈现下降局面，但在各级政府“保供”政策支持下，多数地方食物供需关系基本保持稳定平衡。随着疫情逐步得到控制，各地复工复产速度加快，城镇地区人口流入，会增加对主、副食产品的需求，短期内会对蔬菜、水果和肉类产品的生产和流通造成一定的压力，但对全年的总体经济运行不会产生较大影响。

唐任伍：当前政府出台一系列政策，比如根据市场变化，运用储备的粮食、肉、蛋以及蔬菜、水果，保障生活必需品市场稳定供应；组织各超市、批发企业，从外地调入各类蔬菜、水果、米面粮油，尤其是从海南等南方地区调剂各类新鲜蔬菜，保证市场供应；着力提升产品生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力，疏通供应渠道，缩短流通时间，加大对生产、流通、销售各环节的补贴，有效保障市场的供给等等。疫情期间，即使存在一定的市场变化，它对中国社会经济运行造成的影响也是暂时的、短期的。

“两只手”解决“买难”“卖难”

■记者观察

据农业农村部信息，预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量1.7亿吨，均比上年同期增长2%左右。与此同时，部分地区交通不便、物流迟滞，供给方卖不出货，消费者不好买货，卖方与买方之间存在局部性供需失衡。

光明智库：在您看来，造成供需失衡的原因有哪些？怎样用好“政府”与“市场”的两只手，破解局部性失衡困境？

黄季焜：基于北京大学中国农业政策研究中心在2月中旬对八省233个行政村种植蔬菜农户的电话调研，有24%的菜农生产受到了疫情影响，平均减产1/3。疫情期间生产资料短缺、田间管理不便、劳动力短缺等，是导致蔬菜生产减产的主要原因。调查还显示，受疫情影响，接近一半的蔬菜销售量平均下降约四成。应对这种状况，就要在做好疫情防控的前提下，切实解决农业生产资料供给和农业企业复产开工问题，在农产品销售与市场流通方面开辟运输绿色通道；政府需加快农资市场、农贸市场和农产品批发市场的开业进程，在此基础上市场能够较快地调节本地及地区间的供需平衡。

唐任伍：供需失衡只是暂时、短期、局部的，这需要充分利用“政府”与“市场”这两只手来破解难题。一是政府部门通过财政政策、货币政策，加大财政支持、税收减免和信贷投入，进行供给侧结构性改革，增加供给；二是通过价格信号调节供需，增加生产积极性，引导消费；三是发挥信息化和现代科技的作用，促进采购主体与产区有效精准对接，建立农产品“保供、稳价、安心”网络平台，鼓励农产品线上销售。

尹志超：“卖菜难”是因为对人流和物流的限制，导致农业生产用工难、用工贵，蔬菜出不了村、进不了店。“买菜贵”是因为交易风险的上升和部分农产品短期的供需失衡。

解决这个问题，从政府层面看，要根据实际情况实时调整因疫情防控而采取的交通管制，确保生活必需品的运输和供应。从市场层面来看，农产品市场价格的变化本身就是最重要的信号，当流通环节的障碍移除后，“菜篮子”可以在市场的作用下逐渐趋于供需平衡。

仇焕广：要打破这种局部性供需失衡，关键是使供给和需求的信息匹配起来，包括产品的数量信息和质量信息。一方面各级政府和行业协会等要收集当地的农产品供需信息，通过媒体等渠道向公众发布，同时上报上级相关部门，实现不同层级的农产品供需信息匹配；另一方面农产品质量检验检疫部门要抓好产品质量监管，实现优质优价，激发生产者提高产品质量的动力。

统筹协调下好“一盘棋”

■记者观察

近期，国家发展改革委、商务部做出工作部署，强调进一步落实好“米袋子”省长责任制和“菜篮子”市长负责制，保障生活必需品市场稳定供应，确保人民基本生活，维护社会大局稳定。

光明智库：“米袋子”省长责任制和“菜篮子”市长负责制具体指什么？实际工作中，应如何发挥“一盘棋”思维，做好统筹与合作？

黄季焜：“米袋子”省长责任制，主要指各省省长负责其粮食的供需平衡和粮价的相对稳定，特别是本省的粮食生产与储备以及市场流通等。“菜篮子”市长负责制，则是指各市市长负责本市的“菜篮子”产品生产、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等工作。

基于最近我们在南方五省（浙江、江西、湖北、广东和四川）对1000多名农户的春耕准备情况进行的调查来看，虽然到2月15日多数农户已开始准备春耕工作了，但也有40%左右的农户担心因疫情而延误春耕农活，更有近一半的农户担心无法购买到足够的农业生产资料。为了保证春耕不受影响，相关部门需做好协调配合：一方面要在做好疫情防控的前提下，确保农业生产资料企业尽快复工复产；另一方面要解决好种子、化肥、农药、农机等市场流通和农资运销“最后一公里”的问题。

守好百姓“菜篮子”，还要统筹省内外的“菜篮子”产品供应，确保产品能产得出、运得走、不积压、卖出去。销区要主动对接产区，保证“菜篮子”产品调得进、供得上、不脱销、不断档。

唐任伍：在落实“米袋子”省长责任制和“菜篮子”市长负责制的过程中，一要加强统筹调度。多渠道、多层次调度生产，会同有关部门努力逐项打通制约“菜篮子”产品生产供应的堵点。二要加强指导服务。组织专家制定发布蔬菜技术指导意见，分区域、分品种开展技术指导，做好气象灾害防御和病虫害防控。三要协调广西、海南、山东、河北等蔬菜主产区与武汉等重点城市、地区建立“一对一”保障机制，利用网络平台发布农民合作社蔬菜供应信息，促进产销对接。

尹志超：短期来看，要尽快解决农产品的运输和流通。要打通“菜篮子”农产品流通运输堵点，纠正不合理的封锁断路措施，以多种形式组织线上、线下产销对接活动，大力发展生鲜电商，平衡供给和需求，稳定市场价格。长期来看，要狠抓农产品的生产。指导农民因时因地开展生产，优化品种结构，保证有效供给，均衡上市。同时，加快推进养殖业上下游环节衔接配套，推动饲料、种畜禽、兽药和屠宰等养殖行业上下游企业尽快复产复工，着力解决养殖户断粮、缺料、缺药等问题。

线上订单、线下配送解民忧

■记者观察

受疫情影响，餐饮、超市、农贸市场等门庭冷落，甚至一度关闭。但以线上订单为主的新零售企业却人气暴增。一冷一热之间，可以看出新业态正成为满足人们需求的重要渠道。

光明智库：习近平总书记指出，要稳定居民消费，发展网络消费。面对疫情，新零售为保障“米袋子”“菜篮子”进社区畅通了“最后一公里”。您怎么看待这个现象？当下，新零售企业应该着重关注哪些方面？

仇焕广：线上订单的发展是信息技术发展带来的必然结果，此次疫情使线上零售模式的优势更加突出。疫情期间，相关企业应特别关注农产品质量和配送过程的安全监管。一方面，所销售的农产品必须达到国家相关质量安全标准；另一方面，做好农产品质量从产地到配送过程的疫情防护工作，确保在该过程中员工健康上岗。

尹志超：疫情导致经济活动交易的风险陡然上升，而网上购物、移动支付可以避免交易双方直接接触，有效降低交易风险，线上消费成为此次疫情中抵御消费下降的缓冲器。

新零售在消费端和供应端同时强化了线上意识，不但扩大并巩固了人们线上消费的习惯，而且让零售企业意识到布局线上销售的重要性。新零售要获得持久的生命力，需充分运用交易沉淀下来的数据对用户精准画像，展开精准营销；需要不断提升农副产品的品质，通过优化物流配送降低成本，提供有竞争力的价格；需要在服务上更加注重用户的体验，提升客户满意度。

唐任伍：为了进一步发挥新零售在疫情防控期间的作用，一要做好企业自身的疫情防控工作，稳定员工士气，确保员工身心健康安全。二要加快数字生态体系建设，提升数字营销、社群营销和客户关系管理能力。三要提高服务水平和质量，保障消费者的权益和绿色消费体验，实现精准、快捷。四要加强与“米袋子”“菜篮子”的品牌生产基地对接，畅通生产者、消费者渠道，使消费者在线上也能及时获得品牌消费。

黄季焜：随着大数据、人工智能等先进技术的发展，新零售不仅能够更加精准地满足消费者的多样化需求，而且能够提高供给效率、增加农民收入。当前，新零售企业一方面要切实做好货物接送的疫情防范工作，更加注重食品安全，公布产品安全检测结果，提高消费者信任度。另一方面，也要适度关注远郊和农村消费者，并在帮助解决农村蔬菜、水果、禽类等农产品出不了村、进不了城的难题上多下功夫。（记者 李晓、蒋正翔、王斯敏、蒋新军、王佳）