疫情期间肝癌患者是否还能如计划手术？专家建议需个体化对待

疫情目前已经在全国出现控制转好的趋势，但专家建议下一阶段防控仍是严峻挑战。肝癌患者在此期间，不免彷徨——就医容易增加被感染风险，不就医是否会导致病情发展。比寻常人抵抗力更差的癌症患者，又该如何做好疫情个人防控？近日，山西省肿瘤医院普外科主任辛海荣，就肝癌患者在此期间的就医和个人保护做出了一一解答。

择期、限期和急诊手术病人，需个体化处对待

辛海荣介绍，针对目前需要手术的患者是否需要推迟手术，整体上的思路是，适当控制开展常规手术，以安全、高效、减少术后并发症为基本考量，加速患者康复。在此基础上，对择期的，限期的和急诊手术的病人，采取分类处理的个体化处理原则。

如果患者病情、身体状况良好，经过综合治疗恶性肿瘤已经在缓解，建议适度地暂缓手术治疗，在家口服药物治疗。对于进展期的恶性肿瘤患者，在全面评估身体状况以及手术风险以后，如果风险可控，就开展手术治疗。还有一些患者，比如说肝癌患者并发出血，或者病人已经有一些肿瘤破裂以后腹腔感染，那么需要在紧急充分评估患者免疫状态以后，充分保证术后辅助治疗安全的前提下，进行手术治疗。

对围手术期患者的院内防感染，在院内有很清晰明确的措施。首先，医院从进入大门开始就对患者及家属进行严格的检测，包括体温、流行病学调查。其次，要求家属不得进入病区，采取一个护士对一个病房，甚至一个护士对一个病人进行陪护。第三，控制住院患者数，病房现在控制在70%-80%的入住率，尽量避免两个病人之间的近距离接触。最后，肿瘤患者在医院期间一定要加强个人防护，比如说戴好口罩，做好清洁卫生，同时同病房的病友之间要避免接触交谈、确保安全。

肿瘤患者疫情期间应尽量延缓复查、提升免疫力

辛海荣强调，肿瘤的发生发展与肿瘤的免疫功能缺陷存在着很大的关系。肝癌患者首先免疫功能本身就相对低下，而且抵抗疾病的能力也更差。其次，肝癌患者在接受手术、放疗、靶向治疗过程中，免疫功能会进一步受到打击。第三，一部分肝癌患者往往存在营养不良，整体的免疫功能也会收到影响。因此和普通人相比，肿瘤患者更容易被感染，而且一旦感染，可能更容易发展成重症或者危重症。

因此，疫情期间，建议常规复查的患者在不影响疾病预后的前提下，根据情况尽量延缓来复诊，或者采取就近复诊原则。可以采用微信问诊、网络会诊等线上问诊方式，药品可以邮寄，避免路上来奔波。如果一定要来医院，建议坐私家车或者出租车来复查，尽量避开人群，而且尽量简化复查的程序和手段尤其减少在院的时间。

同时，辛海荣指出，肿瘤患者应勤洗手，做好主动防护，避免密切接触，尽量减少户外活动，保持良好的安全饮食生活习惯，注意家庭卫生，保证通风等。对于肿瘤术后患者来说，考虑到可能伴有一些营养不良、机体的免疫功能更低，所以要格外注意营养均衡，要保证每天不少于7个小时的睡眠以及适量的运动，同时还要保持积极乐观的心态。如果还有发热的症状，建议务必重视排查。当条件允许的时候，使用一些提高免疫力的药物，比如胸腺法新。据悉，胸腺法新能够提高免疫功能，尤其提高机体的免疫细胞，比如说巨噬细胞，NK细胞，包括T细胞的免疫功能。提高免疫力后，能有效对抗感染清除病毒。目前，各个省市已经把胸腺法新作为防控新冠病毒肺炎的清单药品。