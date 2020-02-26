养育孩子，培养他们的自尊自强非常重要。而孩子自尊心的培养，同家庭环境密切相关，尤其是父母的一言一行。近日，“今日心理学”网站刊文指出，父母的4种不当言行会严重打击孩子的自尊心，与孩子相处时应当避免。

怒吼以及打孩子。生活中，一些父母总是试图通过大发脾气让孩子就范。尽管吼叫或打骂让孩子停止了不当行为，但这只是暂时的。长期这种情况下成长的孩子，不懂得如何与父母进行良好沟通，遇到难题时，更是显得自卑与无助。

揪着孩子过往的错误不放。父母总是揪着孩子过往所犯的错误不放，就会让孩子长时间心有愤恨。父母应该让孩子明白，一个事情的终结就意味成为了过去。父母对孩子越采取积极行为、加以鼓励，孩子就会自我感觉更好。自然而然，他们就会更少地重复过往的错误选择及不当做法。

让孩子感到内疚。一些家长会因孩子不当的想法、感情或行为，对其批评教育，让他们感到内疚。但是，如果家长利用引发孩子内疚感来控制他们，就会面临疏远孩子的风险。孩子一时犯点错，更需要支持和理解。父母应态度平和、循循善诱，让孩子认识到错误，而不是有意地让他们内疚不安。

讽刺挖苦孩子。讽刺挖苦会令孩子们很“受伤”，因为孩子会感到羞辱。讽刺挖苦、贬损蔑视孩子会在父母和孩子间竖起沟通障碍，使得双方难以有效地交流思想和想法。▲ （楼琳娜）