面对疫情 孕妈妈们怎么办

在这场阻击新冠肺炎的“战疫”中，孕产妇和新生儿作为特殊人群，格外受到关注。许多产科医生在例行产前检查中发现，很多孕妇因为疫情出现了不同程度的焦虑情绪。日前，由全国知名产科及新生儿专家共同执笔撰写的《妊娠期与产褥期新型冠状病毒感染专家建议》发布，针对孕产妇与新生儿相关防护与治疗给出了权威建议。

作为参与讨论的专家之一，北京佑安医院妇幼中心产科主任庞秋梅表示：“尽管疫情形势严峻，但正确的防护和妥善治疗可以为母婴安全保驾护航，孕产妇不要过于焦虑，以免影响到自己和孩子的健康。”针对孕产妇关心的几个焦点问题，庞秋梅主任给出了健康建议。

1.有必要推迟产检吗？

医院是新冠肺炎疫情中的重点风险防控区域，部分科室建议疫情期间非急症患者尽量减少就医次数，降低感染风险。所以，我们完全可以理解有些孕妈妈害怕在这个时期走进医院。

那么，是否需要推迟产检呢？庞秋梅认为，孕妇能不能推迟产检需要根据孕周、产检内容、妊娠风险评级和孕妇的自我管理能力来综合判断。总体而言，孕早期、孕中期如确定宫内孕，无阴道出血、腹痛等异常情况，也无特定检查（如超声排畸、唐氏筛查、糖尿病筛查等），可与产科医师协商适当延后产检时间。但对于有妊娠合并症或并发症，以及28周以上妊娠晚期孕妇、妊娠过程中出现突发异常状况的孕妇，应遵医嘱产检。

比如，妊娠11周至14周的NT检查（评估胎儿是否可能患有唐氏综合征的方法之一）、妊娠20周至24周的胎儿畸形筛查往往只接受预约，建议按期产检；妊娠14周至20周的唐氏血清学筛查、妊娠24周至28周的糖耐量检测、妊娠29周至32周的超声检查，可以在此时间范围内与主管医生商量后适当延期；妊娠34周至37周需要每周进行胎心监护，建议定期产检，这个时期母胎容易出现合并症，不及时产检可能会影响到母胎安危。

到医院产检，孕妇与陪同人员需全程佩戴一次性医用口罩，并携带免洗洗手液或消毒纸巾。在接触医院门把手、门帘等医院物品后，及时使用手部消毒液清洁双手，手消毒之前不要接触口鼻眼。同时，与其他人尽可能保持1米以上距离，并尽量减少在医院停留的时间。

2.出现什么症状需立即就医？

孕妇居家时要做好自我监测，如监测体温变化、体重变化、胎动情况，有无腹痛、阴道流血及分娩征兆等情况，必要时监测血压（尤其是有基础疾病、血压异常者）。庞秋梅特别提醒，在孕妇居家自我监测的过程中，出现与产科因素有关的异常、与非产科因素有关的异常，都要及时去医院产科就诊。

其中，与产科因素有关的异常主要是指胎膜早破、阴道流血、宫缩，以及头痛、腹痛、胎动异常等。

与非产科因素有关的异常，目前主要是与疫情相关，也就是注意有无新冠肺炎的可疑症状。比如，14天内有疫区或新冠肺炎患者接触史，舌下体温（不推荐测量腋下体温，因腋下体温受出汗、穿衣等因素影响较大）超过37.3℃，伴有咳嗽、乏力等临床表现，应及时就诊。如果14天内有疫区或新冠肺炎患者接触史，体温正常，但有呼吸短促、胸闷、腹泻、结膜发炎、肌肉酸痛等症状，也应及时就诊。没有疫区或新冠肺炎患者接触史，体温超过38℃的孕妇，为安全起见，同样需要及时就诊，排查病因。

3.如疑似做CT检查是否安全？

孕妇因发热就诊，首诊应去医院的发热门诊排查，再遵医嘱进行下一步检查。

临床在诊断新冠肺炎病例的过程中，辐射量较小的胸片检查效果有限，而肺部CT具有重要的参考价值。

“很多人对孕期做肺部CT检查有顾虑，这个要分情况而言。” 庞秋梅介绍，根据文献报道，在暴露辐射剂量＜50mGy时，目前尚无造成胎儿畸形、生长受限或流产的报道。从孕周来看，在孕8周至15周时受到的辐射暴露对胎儿中枢神经的影响最大，有学者提示，造成智力障碍的最小辐射阈值为60－310mGy。

而孕妇接受胸部CT或CT肺动脉造影（暴露辐射剂量为0.1－10mGy）时，胎儿受到的辐射剂量为0.01－0.66mGy，远低于致畸剂量，为安全剂量。因此，对于疑似新冠肺炎病毒感染或感染急性期的孕妇，可在保护腹部的情况下，比如穿铅衣，使用CT进行肺部检查。孕中晚期孕妇即使没有做腹部保护，对胎儿也没有影响。

4.确诊了还能不能母乳喂养？

孕妇如果被确诊感染新型冠状病毒，还可以继续妊娠吗？病毒会不会传染给胎儿？

对此，庞秋梅称，目前不能排除新型冠状病毒存在母胎垂直传播的可能，但也还没有足够证据证实母胎垂直传播，同样也没有证据显示病毒本身对胚胎是否有危害。不过，根据既往临床经验，孕妇如果在孕早期被病毒感染，出现38.5℃以上的持续高热，对胚胎组织是有一定危害的。

所以，孕妇确诊感染新型冠状病毒后，应由多学科会诊，综合包括孕周、疾病严重程度等情况，决定是否继续妊娠。另外，根据现有经验，大多数抗病毒药物在妊娠期用药相对安全，医生会根据孕妇和胎儿情况慎重用药。

如果是产后确诊感染，需要与新生儿隔离吗？这是许多产妇关心的问题。答案毋庸置疑。“产妇确诊感染，就需要与新生儿隔离，进行下一步评估。也就是说，产妇与新生儿不可同处一室。”庞秋梅说。

疑似或已确诊感染新型冠状病毒的产妇，在宝宝出生后，至少隔离14天，在此期间，不推荐母乳喂养。建议定期挤出乳汁，保证泌乳，直至排除或治愈后再进行母乳喂养。

5.隔离期间焦虑或抑郁怎么办？

孕产妇原本发生焦虑和抑郁的风险就比一般人要高，一旦感染或疑似感染新型冠状病毒，这种风险可能增加。

在孕产妇自我隔离期间或者长期减少外出时，尤其要重视其心理健康状况。庞秋梅建议，医生或家人发现孕产妇情绪、心理状况或行为异常时，“应及时评估当事人的焦虑、抑郁、睡眠状况、自杀意念及忧虑来源，并及时请精神科医生进行心理干预。”

对于孕产妇来说，可采取以下措施缓解疫情期间的心理压力：从正规渠道了解疫情和相关防护知识，减少因频繁刷新信息带来的恐慌、担忧和焦虑；多和亲人、朋友、同事等通过电话或网络等方式沟通，互相安慰、鼓励，获得心理支持；在科学防护下尽量保持正常生活和工作，保证营养和运动，以维持正常情绪，可以通过听音乐、绘画、阅读来转移注意力；处于隔离期间的孕妈妈应接纳自己出现的不良情绪，接纳隔离环境；自我心理调适困难时，可通过咨询热线等渠道，寻求专业帮助，进行心理干预。

（作者单位：北京佑安医院）

就医指引

北京市卫健委近日发布《北京市77所可接诊发热孕产妇助产机构名单》，包括各个医院发热孕妇的首诊场所和联系方式，具体名单详见北京市卫健委官网。此处列出部分医院，供孕产妇参考。

1、协和医院

2、北京医院

3、同仁医院

4、北京大学第一医院

5、北京市健宫医院

6、友谊医院

7、宣武医院

8、北京市垂杨柳医院

9、北京和睦家医院

10、航空总医院

11、中日友好医院

12、安贞医院

13、朝阳医院

14、应急总医院（原煤炭总医院）

15、民航总医院

16、北京华信医院

17、解放军总医院第一医学中心

18、火箭军医学特色中心

19、战略支援部队特色医学中心（原解放军第三〇六医院）

20、地坛医院

21、中国航天科工集团七三一医院

22、佑安医院

23、北京电力医院

24、北京航天总医院

25、天坛医院（新院区）

26、北京市石景山医院

27、北京大学首钢医院

28、朝阳医院（西院）

29、清华大学玉泉医院

30、北京四季青医院

31、海淀医院

32、北京市上地医院

33、北京大学第三医院

34、航天中心医院

35、北京世纪坛医院

36、北京王府中西医结合医院

37、北京积水潭医院（回龙观院区）

38、北京清华长庚医院