为何新冠肺炎康复者的血浆可以治病

目前，北京、郑州等地已有百余名新冠肺炎康复者主动捐献自己的血浆，以帮助治疗危重症患者。为什么康复者的血浆能用于治病呢？使用健康人的血浆会不会更有用？

感染病原体后免疫系统会产生抗体

早在130多年前，医生就发现患者康复后的血浆能治病。1890年，德国医生埃米尔·阿道夫·冯·贝林和日本医生北里柴三郎发现，给健康动物注射得过传染病的动物血浆，可以预防健康动物患上这种传染病。他们认为这种血浆中一定含有能杀死微生物的东西，因此把这种动物的血浆称为“抗毒素”。

两位科学家在肉汤里培养出白喉杆菌，然后把这种细菌杀死并注入动物的体内，使动物血浆中产生了“抗毒素”的作用，然后再把这种血浆注射到未患过白喉的动物体内，果然成功地预防了动物感染白喉。于是他们开始在人身上试验。1891年底，贝林首次给1例垂危的白喉患儿注射了这种“白喉抗病毒”，第二天，患儿的病情明显好转，几天后患儿康复。此后，很多医生采用贝林和北里柴三郎的方法挽救了千百万儿童的生命。

后来的科学家发现，感染了一种病原体，免疫系统就会产生一些针对这种病原体（抗原）的蛋白类物质（抗体）并释放到血液中，也被称为特异性免疫球蛋白。这种特异性免疫球蛋白可以用来治疗或预防相应的疾病。比如，我们可以给乙型肝炎病毒感染母亲所生的宝宝注射乙型肝炎免疫球蛋白，预防乙型肝炎的母婴传播；还可以用狂犬病特异性免疫球蛋白联合狂犬病疫苗，预防狂犬病。

不是所有康复者都能成为捐献者

在2003年非典流行时，北京、广州、香港等地的医生学者曾尝试将非典康复者的血浆用于治疗重症非典患者。其中，不乏成功的例子。比如，原解放军第302医院的姜素椿教授患上非典后，主动试用非典康复者的血浆为自己进行治疗，住院23天后康复出院；香港医务人员对20例非典患者使用康复者的血浆治疗，无一例死亡，而在对照组的20例患者中，有3例死亡。

所以，此次新冠肺炎疫情流行，医学专家才会呼吁新冠肺炎康复者捐献血浆。因为他们的血浆中有抗体，可以达到有效治疗新冠病毒感染的作用，用以救治重症、危重症患者，降低病死率。

只要新冠肺炎患者身体康复，符合解除隔离和出院标准就可以采集血浆，但需要经过医师评估，看其是否适合捐献。比如，要常规检测乙肝、丙肝、艾滋和梅毒等传染病指标，还需要检测新冠病毒核酸确为阴性。

采集方法是利用全自动单采血浆机，仅采集人体血液中的血浆成分，而将红细胞、白细胞、血小板等回输给捐献者，对其身体造成的影响很小。一般情况下，捐献血浆后1小时至2小时，人体血容量就会得到恢复。如果采集200毫升至300毫升血浆，捐献者在一到两周后，其血浆就完全恢复到原来的状态。

另外，由于新型冠状病毒是首次在人间流行，健康人没有感染过这种病毒，体内就没有针对它的抗体。因此，健康人的血浆对新冠肺炎没有治疗作用，也不能预防病毒感染。

（作者：北京地坛医院退休主任医师、《药物不良反应杂志》副主编）