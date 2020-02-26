为一线疫情防控者穿好法制“防护服”

上月底，社区志愿者许某在一小区门口开展疫情联防工作时，访客毛某驾车欲进入该小区。根据规定，非小区车辆不得进入，许某要求对方配合。毛某的朋友凌某到来后，对疫情防控规定不满。其间，凌某将许某摔倒在地并实施殴打，构成轻伤二级。近期，被告人凌某因犯寻衅滋事罪被上海闵行法院判处有期徒刑1年6个月，这也是上海市首例殴打防疫志愿者入刑案。

新冠肺炎疫情发生以来，全社会都在为防控疫情尽最大努力，社区是有效切断疫情扩散蔓延渠道的重要阵地。目前疫情防控到了关键时刻，如果社区防疫管控不到位，将会造成严重后果。为了保障防疫工作在法治轨道上有效运行，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，要求准确适用法律，对妨害疫情防控的各类违法犯罪，依法采取从快从严惩处。上述案件中凌某的行为，触犯了刑法中关于寻衅滋事罪的规定，随意殴打他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序特别是当前疫情防控秩序，造成了不良的社会影响，具有重大社会危害性，理应接受法律的惩罚。法院从重处罚，正是在向社会亮明态度：疫情防控，法律从不缺席。

在这场全民“战疫”中，社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。现在全国每天有许多社区工作者、志愿者正在做着大量的工作，为居民提供引导就医、转诊、咨询等服务，为居家隔离的居民送去生活必需品以及随访健康状况，他们每天承受着巨大压力的同时，也更渴望得到公众的理解和尊重。当需要依法采取必要措施时，如在公共场所进行必要检查、监测，对疑似病患进行医学隔离观察等，公众有责任也有义务遵守规定、配合工作，并为此让渡一部分自主性和舒适度。

与此同时，社区防控人员既要严格落实防控措施，也应注意方式方法，避免制造不必要的情绪对立。法律已经用“比例原则”对“权力”的行使做出了限制。依法防控既要加大对不法行为的执法力度，同时也要把权力关进制度的笼子里，保障宪法赋予公民的合法权益，尊重公民的人格尊严。越是到了疫情防控关键时期，越要让群众切实感受到法治的威严，用法治保障疫情防控工作有序开展，最终取得这场全民“战疫”的胜利。

（作者单位：北京市大兴区人民检察院）