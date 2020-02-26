滞销怎么办？山东助推农产品线上销售解难题 

受新冠肺炎疫情等因素影响，农业大省山东一些地区的生鲜农产品遇到价格走低及销路不畅问题，不仅损害了农民利益，也影响到市场保供。线上平台销售、县长直播带货、打通各类梗阻……山东一系列举措助推解决农产品滞销难题。

菠菜挂上网 滞销苹果成爆款

“泰安市岱岳区范镇的170万斤（850吨）菠菜因为疫情遭遇销售难，我们及时发到了信息平台上，一能解决农户销售问题，也能让市民吃上新鲜菜。”山东绿地头电子商务有限公司总经理陈峰说。

新冠肺炎疫情背景下，交通不畅、线下渠道受阻，原本在春节期间不愁销路的农产品价格下跌，局地堆积，陷入农民“卖难”、市民“买难”困境。

陈峰所说的信息平台，是山东省商务厅21日发布的“山东生鲜农产品产销对接平台”。这个平台通过互联网实现农产品种植基地、合作社、供应商与商超、电商平台、批发市场以及大中型企事业单位等各类渠道的对接。

平台运营方数据显示，截至23日，已经有57家线下商超和71家线上平台加入到“山东生鲜农产品产销对接平台”上，已累计带动农产品成交量179吨，成交额141万元。

山东省商务厅副厅长张义英说，希望能打造生鲜农产品线上数字供应链，解决供应链不匹配带来的局部地区农产品卖难问题。

山东不少地区农民主动求变，疫情危机中看到新机遇。烟台蓬莱市郝家村有1000多亩果园，去年苹果喜获丰收，收获苹果600多万斤，还有500多万斤储藏在冷库里销不出去。在抖音和快手宣传后，郝家村的优质苹果由难销变成了爆款。

副县长搞直播 “带货”成风景

“我向全国网友发起挑战，看看十秒钟一个人能吃多少西红柿，先吃为敬。”在直播平台上，商河县副县长王帅开始了网络直播：他一边吃，一边向网友推荐当地难销的西红柿。王帅开的两场网络直播，吸引了超过18万网友关注，当场预订1000多斤“粉贝贝”番茄。

商河县是个农业大县。在王帅的影响下，当地不少干部、群众开始用短视频、网上直播的方式帮当地农民卖菜。2月20日，商河县商务局局长白朝阳与前来洽谈蔬菜购销合作的济南客商来到郑路镇的黄瓜大棚里。他拿着一根黄瓜，摘下口罩，对着手机镜头录了一段短视频。“绿色无污染、好吃不贵……我是商河小货郎，商务局长白朝阳。”

最近，商河各乡镇的蔬菜种植基地已经不愁销路，部分乡镇的蔬菜还出现供不应求的现象。白朝阳说，“前两天华联、银座等超市来村里都拉不到货。”

在山东各地，网络“带货”已成一道风景线。惠民县的食用菌龙头企业齐发食用菌基地的客户以北上广等地居多，疫情期间省外销售渠道已走不通。“到了初三时,香菇已积压30吨。”齐发食用菌基地总经理吴元元说。

当地政府利用融媒体平台、社区群等，鼓励菜农主动联系市场、直销门店、社区取货点等线上销售方式，“带货”效应明显，最多的一天卖了1.6万斤香菇，卖难问题得以解决。

打通各类梗阻 为复产提速

有关专家表示，传统上中国绝大多数的农产品都是通过批发商外销的，已经形成了一条由农户、各类批发商、批发市场、菜场超市，再到消费者的销售网络。疫情期间，多个环节停滞，造成了农货销售中断。

记者了解到，防疫期间物流困难，县村道路、高速公路路网运行不畅通是造成农产品难销的重要因素之一。

为此，山东交通运输部门已根据国家部署要求，积极恢复正常交通运输秩序，全力打通因疫情影响临时封闭的高速公路出入口，保障高速路网畅通。截至21日18时，这个省因疫情影响封闭的高速公路收费站，全部解除封闭恢复通行。

此前，山东还为一些农业龙头企业办理了“特别通行证”畅通了原料和产品的交通运输。东营市民兴食品有限公司总经理刘安民说，公司保证员工安全的前提下，加班加点处理外地运来的平菇和杏鲍菇，保证终端市场供应。“通行证”为企业复工复产添了油加了速。

此外，农产品发货打包需要的纸箱、泡沫等包材随着交通的逐步畅通，已经得到了较大程度的缓解。劳动力也在逐步恢复的过程当中。以东营市利津县为例，全县市级农业龙头企业累计复工复产18家，具备生产能力的市级以上农业龙头企业复工率达到了70%，返岗率达到了90%。（新华社记者张志龙 邵琨 孙晓辉）