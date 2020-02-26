火线上的入党宣誓
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沈宁（左二）、张佳男（左一）在两位党员同志的带领下面向党旗宣誓。
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大会现场与北京北医三院党委网络连线，共同见证这一庄严时刻。
2月25日，北京大学第三医院支援湖北医疗队临时党总支第二、三、四党支部分别召开党员发展大会。在武汉参与抗击新冠肺炎疫情的一线医护人员沈宁、张佳男、李少云、梁超等4位同志，经过严格的组织程序，成为中国共产党预备党员。
本报记者 李 舸摄
《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）
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