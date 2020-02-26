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春耕，打好高质量发展底色

本报记者 高云才

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习近平总书记近日对全国春季农业生产工作作出重要指示强调，当前，要在严格落实分区分级差异化疫情防控措施的同时，全力组织春耕生产，确保不误农时，保障夏粮丰收。

作为春耕生产的重要保障，农业机械化补上了农业生产的重要短板，在一手抓疫情防控、一手抓春耕备耕的当下大显身手。

“雨水春雨贵如油，顶凌耙耘防墒流。”熟练地操纵无人机，湖北省襄阳市张家集镇何岗村农机手康旭忙乎着监测村头万亩示范方麦苗长势和土壤墒情。在春寒料峭的黑龙江省克山县河南乡仁发村，仁发现代农业农机专业合作社理事长李凤玉张罗着农机维修保养，准备土壤解冻后深耕备播：“合作社现在有大型农机设备132台套，农机是咱春耕备耕的看家宝！”

抓重点，补短板，强弱项。一手抓疫情防控，一手抓春耕备耕，农机化在春耕备耕中大显身手，成为今年春季农业生产的主旋律。农业农村部农情调度表明，今春全国投入大中型拖拉机、耕整机、工厂化育秧设备、高速插秧机、宽幅精量播种机等各类农机具预计达到2000万台套以上。预计今年投入春季农业生产的植保无人机超过3万台，北斗定位无人驾驶拖拉机及配套精准作业农机具超过2万台套。

农业农村部农机化司司长张兴旺表示，农机化部门积极应对，主动作为，抢前抓早开展春耕备耕，帮助广大农民轻松种田、科学种田，助推农业高质量发展，为全年农业丰收打下坚实基础。

规模春耕——

全程机械化补上农业生产重要短板

“社员分红，合作社收益，都离不开农机。春耕生产抢前抓早，统筹重点，对我们来说，就是做好规模化农机的维修和春耕订单。”因为年轻时当过拖拉机手，李凤玉对农机多了一份感情。

规模化春耕备耕，让农机发挥用武之地。

“现在很多土地都是集中经营，专业合作社、家庭农场、种植大户通过流转土地，扩大生产规模，这给农机在春耕备耕中发挥作用创造了条件。”中国农村合作经济管理学会理事长毕美家说。

“搁在过去，想都不敢想。好家伙，都种上5万多亩了。”对李凤玉来讲，过去家里承包地也就20来亩，经过十多年的发展，他经营的合作社流转土地已经颇具规模。

随着农村土地“三权分置”制度改革的深化，我国农村土地流转规模越来越大，从2007年的6372万亩扩展到2018年的5.39亿亩，客观上进一步推动了我国农业机械化率的提高。

规模化春耕备耕，得益于农机化新提升。

农机服务显著的特点，就是组织化、专业化、精准化。2019年，全国农作物耕种收综合机械化率跨上70%台阶，提前一年实现“十三五”目标。小麦、水稻、玉米三大主粮生产基本实现机械化，综合机械化率均超80%，畜牧水产、设施农业、农产品初加工机械化开始加速。

“突出表现为全程机械化高质量发展，发展速度整体加快，薄弱环节机械化水平明显提升。”张兴旺说。“无论是北方地区的平原，还是南方地区的丘陵，农机化在春季农业生产中的作用越来越突出。”

中国人民大学农业农村发展学院教授孔祥智说，长期以来，农业基础薄弱，农民种田汗珠子摔八瓣，农业机械化是亿万农民的渴望，也是农业生产的重要短板，如今这个短板补起来了。

农机化让农民在春耕备耕中越来越得心应手。据农业农村部介绍，预计2019年畜牧养殖机械化率、水产养殖机械化率分别达到35%、30%，设施农业、农产品初加工机械化率有望双双接近38%，均较上年提高2个百分点，与以往年均1个百分点的发展速度相比增速整体加快。丘陵山区农作物耕种收综合机械化率将超过48%，较上年提高1个百分点以上。

智慧春耕——

推行“不见面”技术服务、管理服务及作业服务

春耕复产忙，农时不等人。

绿油油的越冬小麦在春天的细雨中开始分蘖，长势良好。浙江省诸暨市王家井镇沿江新村的粮食生产功能区，一派春耕气象。村里的种粮大户陈沿耿说：“我们用农机镇压壮苗，用肥水一体化灌溉扶持弱苗，让小麦均衡生长，合作社里还有监测苗情的无人机呢！”

在黑龙江，北大荒集团领跑智慧农业。九三分公司嫩江农场借助搭载北斗导航系统的航天智慧农业系统，精准控制播种机自动匀速播种、施肥，将每千米行驶误差控制在2厘米以内。目前，北大荒集团的所有农机都配备了卫星定位自动导航驾驶系统、智能数据监控和传输系统，一台收获机24小时就可以作业1200亩。

当前，农业农村部动员各地组织做好农机手培训、机具准备和检修、维修配件供应等工作。张兴旺说，疫情当前，要统筹做好夏粮春管和春播作物机械化生产重点工作，推行“不见面”技术服务、管理服务及作业服务，有序有效发挥农机在农业生产中的主力军作用。

开通春耕农机线上服务站。农业农村部在线推送主要农机检修保养操作视频、粮食及蔬菜全程机械化关键装备技术、机械化高效植保田管和水稻育插秧要点、无人（遥控）农机应用技术等信息，为各地利用农机装备防疫情、抢农时、保供给提供网上技术服务。

提供农机全程服务方案。组织发布蔬菜生产7大类主要作业环节适用农机产品信息，针对用工不足问题提出全程机械化解决方案，为蔬菜生产稳定保供提供机械化支撑。充分利用“农机直通车”等全国农机化信息服务平台，在线对接需求，有序引导农机作业服务。

让农机补贴更通畅。充分利用全国农机购置补贴辅助管理系统、补贴办理APP等信息化手段，在疫情防控期间保障政策实施早到位，变“只跑一趟”为“线上通办”，满足农民购买农机需要。

据了解，山东一些农机合作社推出春季管理“服务包”，农民可在线自主选择耕、种、管、收、加、贮、销等服务项目，这种组合式套餐服务平均每亩一年可为农户节省作业支出260元。东明县双景农作物种植农民专业合作社理事长倪翠英说：“农机在智慧春耕中，方便了俺们农民，真是了不得！”

效率春耕——

稳产保供，助推农业高质量发展

在河北省南和县大郝村的万亩示范方麦田里，来自山东省供销社农业服务公司的农机手李久合忙着查勘苗情，因为村民托管托种托收的事，这家合作社都签了服务合同。“这么大的种植量，还得靠农机呀！”他干了26年的农机手，驾驶的联合收割机都换5代了，越来越先进。

防控疫情和春耕备耕，要做到两手抓、两不误，这不仅是效率春耕，也是经济社会发展的高质量。张兴旺说：“农机在当前春耕备耕中，要稳产保供，助推农业的高质量发展。”

装备技术应用向绿色高端升级。

农业农村部调度表明，大规模农机作业将从3月开始由南向北逐渐展开,4月份全面进入机耕机播作业高峰。目前，各地加强政策引导，大力推广高端智能农机装备和先进适用绿色技术，北斗导航无人驾驶拖拉机、无人插秧机、植保无人机、智能温室等将越来越多地应用到水稻玉米种植、棉花播种、小麦田管、蔬菜生产等多个生产环节。

生产向全程绿色升级。

农业农村部提供的数据表明，农业机械化主管部门以绿色高效为主题、以农机农艺融合为重点，组织开展了集中示范服务行动。农机服务组织全程作业能力明显提升，小麦主产省夏粮机收、秸秆处理和秋粮种肥同播“一条龙”服务面积超过1.7亿亩。

目前，预计全国超6万个农机服务组织投入春季农业生产，积极发展托管式、网约式及“全程机械化+综合农事服务”等新业态新模式，帮助广大农户轻松实现机械化、规模化种田。安徽亳州在全市推广农机作业托管全覆盖，1240个合作社“网格化”托管700多万亩小麦，推进生产过程向绿色升级。

管理向惠农便民升级。

农业农村部较往年提前免费发放跨区作业证，公路部门开通农机绿色通道，插秧机继续享受免费通行政策。各地通过“农机直通车”及手机APP等搭建作业供需对接平台。农机部门及石油石化企业建立了运转有效的用油保供机制。

张兴旺说，新型机具的投入将显著降低农机操作难度和劳动强度，充分提高春耕生产效率，节约生产成本，帮助广大农民轻松种田、科学种田。

水利部门多措并举服务春耕

本报北京2月25日电 （记者王浩）正值全国各地春耕备耕之际，水利部抓好疫情防控的同时，要求各级水利部门有序安排各项生产工作，切实保障灌溉用水需求。

目前，黄河下游引黄灌区冬小麦返青灌溉进入关键时期。黄河水利委员会要求各级河务部门主动与灌区沟通，了解掌握春灌用水需求情况，及时发现、解决好影响春灌的具体问题，尽可能扩大灌溉面积，保障冬小麦春灌用水；滚动跟踪下游墒情和旱情发展，积极了解用水需求变化情况；密切关注水情，根据流量变化做好用水管理。

石津灌区是河北省灌溉面积最大的地表水灌区，岗南和黄壁庄两座水库是石津灌区的水源地。为保证下游春灌用水需求，按河北省水利厅调水指令，从2月11日开始，岗南水库开始以40立方米/秒的流量向黄壁庄水库补水，预计总补水量约3亿立方米。

青海省充分利用去年汛后河道来水较好的有利时机，督促各地水利部门在确保水库大坝安全的前提下，多蓄水、蓄好水，目前全省各类水库累计蓄水5.4亿立方米。

连日来，陕西渭南市二黄灌区根据水情随时控制水闸，做好各灌区配水工作。截至目前，二黄灌区下属的7个灌溉系统已全部开机灌溉，日落实斗口用水90万立方米，可灌溉农田1.2万亩。灌区整个春灌计划在4月下旬结束，落实斗口用水6000万立方米，完成春季农田灌溉86万亩，全力以赴保障夏粮稳产丰产。

全国春耕春播气象服务启动

本报北京2月25日电 （记者刘毅）中央气象台25日发布今年首期《春耕春播气象服务专报》，全国春耕春播气象服务工作全面启动。全国各级气象部门将在做好疫情防控工作的同时，强化监测预报，提前制作有针对性的服务产品，有序开展春耕春播气象服务。

全国大部农区春耕春播工作，将于2月下旬至5月上旬由南向北陆续展开。中央气象台预计，华南南部春播期集中在2月下旬至3月上旬，华南中北部、云南中南部、四川盆地、西北地区东部3月上中旬进入春播期，江南、江汉、江淮、西南地区大部和新疆南部春播期在3月下旬至4月上旬，新疆北部、东北地区大部、华北、黄淮等地在4月中下旬，东北地区东部和西部及北部的部分山地农区在5月上旬。

2月中旬以来，华南南部水热适宜，利于早稻播种育秧；西北地区东北部温度偏高，总体利于春耕备播。预计未来一周，华南南部晴好天气利于春播开展；西北地区东部气温偏高，气象条件总体适宜春耕整地以及春小麦播种。

各地各级气象部门针对今年春季农业生产实际，进一步提升春耕春播气象服务科技支撑能力，并积极拓展服务内容和方式。广西气象部门研发的天气指数模型已应用到决策材料制作中，其自动生成的甘蔗机械收割天气指数分布图，可为全区未来10天的收割作业提供科学依据。福建省市县气象部门三级联动，积极组织服务人员深入了解农户需求以及蔬果种植、销售情况，指导做好田间管理工作。

黑龙江创新推出网上备耕

本报哈尔滨2月25日电 （记者张艺开）记者从黑龙江省政府新闻办举办的应对新冠肺炎疫情进展系列新闻发布会上了解到：黑龙江全省春耕所需的120万吨种子已生产备足；化肥已到货257万吨，占总需求量的47.4%，已下摆53.1万吨 ；农药已到货1.4万吨，占需求量的33.6%，已下摆0.2万吨；柴油已到货57.8万吨，可以满足春耕用油（52万吨）需要。备春耕资金筹措已达六成。从农情调度看，备耕工作取得阶段性成果。

为高标准高质量推进春耕备耕工作，黑龙江省农业农村系统创新网上备耕新模式，积极开展备耕生产服务，包括以下几个方面：

开展网上金融信贷，利用省农业金融服务平台，让农民在家就能利用手机办理贷款业务。平台上线以来，已发放支农贷款104亿元，惠及农户6万户、生产经营主体2000个。

推进网上采购农资，目前黑龙江已有4969家农资生产企业和经营门店参与网上订货销售，农民已通过网上订购种子5.07万吨、农药3539吨、化肥26.9万吨、农膜3598吨。

扩大科技培训效果，组织全省16个产业技术协同创新推广体系、17名首席专家和480名科研推广专家，通过微信推送、专家视频讲解、快手直播、电视栏目讲座等方式，全方位开展远程农业技术培训及指导服务。其中，玉米种植技术科普动漫累计点击量超过了81万次。

吉林农业信息化助力备耕

本报长春2月25日电 （记者孟海鹰）“万事俱备，4月中下旬开始种地。”农民王凤伟的宁浩家庭农场位于吉林省四平市梨树县郭家店镇孙家屯村，他是远近闻名的种粮大户。尽管眼下疫情形势严峻，但得益于农业信息化，种子化肥都买到了。

春耕在即，吉林省在做好防疫工作的同时，充分利用农业信息化手段，抓紧组织好种子、化肥、农药等农资供应，全力做好备耕工作。

吉林省农村经济信息中心承担全省农业信息服务工作。疫情发生以来，中心积极开展远程培训，帮助农民做好春耕准备。12316、12582专家咨询服务平台一派忙碌景象。

借助信息进村入户平台、“三农”信息服务平台、数字农业云平台等渠道，各地开展农资直购与农产品促销服务，同时面向农民开展政策、技术、粮食价格信息等服务，让农民足不出村就能学习到农技知识，享受到专家指导服务。

此外，由省、地区、县市农技推广部门主导，各地利用数字农业云平台与信息进村入户平台的远程在线培训、短视频等功能，面向种养殖大户、致富带头人等群体，组织全省涉农各领域专家，以视频、音频、文字、图片等灵活多样的形式，开展种植、养殖、蔬菜、农机等方面的专业知识培训。

广西崇左江州区

科技闹春耕 致富有奔头

本报记者 庞革平 本报通讯员 陆华勇

广西崇左市江州区驮卢镇逐盎村贫困户黄日细的老伴卧床不起，家里就她一个劳动力。春耕来临，她有些慌神。“10亩蔗地怎么办？”“别担心，半天就帮你搞定。”村委会主任何进一安慰她说。

一台甘蔗种植机在地里来回穿行，黄日细戴着口罩，在投料口放料，开行、下种、撒肥、盖土、盖膜一气呵成。半天时间，10亩蔗地铺上一片白膜，黄日细心里乐开了花。

眼下，江州区在抓好疫情防控的前提下，全面组织春耕备耕工作。农业、科技部门抽调100多名农业技术人员、特派员，会同驻村干部进村入户，指导贫困户开展生产。

在新和镇孔香万亩甘蔗基地，宿根蔗苗破土而出。一架植保无人机飞越上空喷洒农药，与其相关联的电脑上清晰显示出蔗苗的密度、长势等信息。基地负责人劳中运打开手机APP，输入指令，水肥一体化灌溉便开始进行。“有了‘智慧农机’，节省了人力成本，5个人就可以管理万亩蔗地，还能节约20%的肥料、30%的水，真是一举多得。”

“足不出户，用手机就可以购买农药化肥和种子，还送货上门。”江州镇保安村贫困户刘世贤说，镇上建立了农资配送交流群，群众下订单就能实现网上购买。

“今春，我们通过大力实施‘智慧春耕’，帮助群众实现经营规模化、生产机械化、水利现代化、甘蔗良种化，甘蔗亩产有望增加2吨以上，亩产值增加1000元以上。”江州区糖业局局长黄国政说。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 06 版）