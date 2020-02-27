在家办公，自律才能成就高效率

“真正的英雄主义，是认清了生活的不确定后，转身努力从不确定中获益。”疫情期间，居家办公也正是一个考验和培养我们自律能力的绝好机会，不妨抓住时机练就保持专注、高度自律的良好习惯，尽快提升自我管理水平，提升自己的“抗变”能力。居家办公：仪式感+劳逸结合最关键

“2亿人在家开工”的词条最近冲上了热搜，很多人感慨：终于能体验一把躺着赚钱的感觉了。然而，不久就开始有人哭诉：“在家办公效率实在太低了！公司办公是996，在家办公是007。”

记得2月3日是第一批复工的日子，早晨8点我准时坐到电脑桌前开始一天的工作。当时我发了一条朋友圈：“三个人在家办公（学习），一个在监工。”4张照片分别是——阳光普照下我黄色的长条吧台，上面有电脑和咖啡；儿子房间书桌上摊开的书和笔；书房里是先生在电脑前工作的背影；最后一张是我家猫咪威严站立着，很像一个监工。

其实这也是我家的常态。从儿子小的时候，我们就建立了各自为政的模式，每个人都可以在自己的门上挂出“请勿打扰”的牌子。我卧室门上的牌子还是儿子小时候帮我制作的，上面写着：8～12点请勿打扰。因为这是我工作的黄金时段。

那么，怎样才能精神饱满、按质按量地保证在家办公的时间和效率？我想至少需要两个方面的“硬件”支持。

环境布置：增加仪式感，营造工作氛围

我们习惯性把家当成一个娱乐、休息的地方，如果不是长期在家工作，一时间你很可能找不出一个合适办公的地点。此时，设置一个特定空间，制造相应的仪式感，就特别重要。

如果家里有书房当然很好，房门一关就可以了。如果没有，可以考虑设置一个工作专区，并布置好相应的工作环境。最主要是告诉自己和家人：这是我的工作之地，请勿打扰。

比如我就有两处工作专属之地。4月～10月开窗季，我会在主卧的书桌前开始每天工作，抬眼就能看到阳台上鲜花绽放。11月～次年3月关窗季，我会搬到客厅与阳台接壤的吧台桌上，清晨我面南而坐，迎着朝阳开始一天工作；等到10点左右太阳高照，我就反过身，背对太阳而坐，这样既可晒背又不耽误工作，感觉动力更足了。

咖啡也是我一天工作的标配，还有就是背景音乐，我常年听一首纯音乐《在寂静中》，只要这首曲子响起，就意味着我要开工了。

其实有时小小的设计，就会让你有了安心工作的地点。一旦进入这个小区域，自然而然就进入了“工作状态”。前几天女友M说这些日子在家办公的体会：“早起化个妆，走到书房坐下，感觉自己状态非凡，比去办公室还带劲”。”还有一个女友每天早晨会做一组晨练瑜伽，作为开工仪式。

切忌在“办公区”吃零食、刷手机、玩游戏。而桌上放一小瓶花、一只风景小台历，或者任何对于你而言“赏心悦目”的摆设。此外，把专业书籍、工具书等摆放在合适地方，也能提高效率，以防时不时需要找东西而“打断”思路。

美的环境产生的愉悦感、幸福感，能让人不自觉地想在这个工作区里多待一会儿。哪怕工作不太顺，看看这些小摆设也觉得多少被安慰了，能减低一些浮躁和戾气。

其实所有的环境布置，都是在彰显一种心理暗示：一切就绪，可以开工了。而一旦习惯养成，你就能安心享受居家办公模式的便利和高效。

时间管理：学会给工作和休息打几个隔断

在家工作，不用打卡、没人“监督”，实现了时间自由，那该如何一直保有积极饱满的工作状态及高效率呢？劳逸结合最为关键。

我个人的习惯是8点～12点这段最好的时间用来做主要工作，这个时段严禁看微信；完成上午工作后，我一般喜欢12点关电脑，不管天气如何冲下楼，边听北京音乐台的节目，边散步或跑步；1点回家，午休半个小时；2点开始下午工作；下午4点，开始40分钟的瑜伽练习；5点进厨房，为家人准备晚餐。这几个隔断式的转换，让我的工作效率和生活状态都能保持良好。

工作、休息要合理转换频道，这样可让我们从高脑力劳动中抽身出来，回到生活中放松充电。而午睡时间再短，都可以成为下午工作的加油站，使你事半功倍。下午可以安排一些不需要强脑力的工作或是事务性工作，比如留出几个“集中沟通”时段，查看电邮、听留言、给同事回微信、回电等。

尼古拉斯·塔勒布在《反脆弱》中有一句话：“真正的英雄主义，是认清了生活的不确定后，转身努力从不确定中获益。”也就是说，反脆弱就是学会从伤害中成长，在充满不确定性的世界有序地活着。疫情期间，居家办公也正是一个考验和培养我们自律能力的绝好机会，不妨抓住时机练就保持专注、高度自律的良好习惯，尽快提升自我管理水平，提升自己的“抗变”能力。（记者 胡杨）

没人监督，不苟且更自律

“疫情期间不出门，出门只出卧室门”“宅小家，为大家”，因新冠肺炎疫情尚未结束，为了减少交叉感染，一场史上最大规模的全民居家办公模式也随之开启。智联招聘发布的《2020年春节企业复工情况调研报告显示》，有17.8%的企业都采取在家办公的工作方式；而“2亿人在家开工”的词条，近日也冲上了热搜。

在家办公意味着不用早起，不用挤早晚高峰的公共交通，不用打卡，没人监督，终于有了极大自由，实在太爽了！但是尝试了几天之后，很多人都后悔了：“我早上起不来，一赖床就毁了一整天”“孩子一会儿来找吃的，一会儿来缠着我玩”“我不时拿起手机刷朋友圈看微博，经常到了晚上12点工作都还没完成”……照理说在家办公省去了通勤等各种麻烦，工作起来应该更轻松，为什么还会出现抱怨或加班的情况，很显然是：自由散漫，效率太低。

在家工作，如何才能保有饱满的工作状态及高效率呢？请记住，居家办公也是“上班”，也应遵守以下工作纪律：创造仪式感，而不是舒适感；换掉睡衣，准时上班；划分空间，选好区域；劳逸结合，规律作息；定期开会，加强沟通；拆解任务，制定计划……

在家办公，没人看着，有些人就开始马虎苟且，敷衍了事。在别人不那么认真、觉得没必要的地方，你多努力一点点、前进一点点，就能获得比他们多一点点的成绩，这就是“苟且红利”。松下幸之助曾说：“登峰造极的成就源于自律”。疫情期间，居家办公正是一个考验和培养我们自律能力和提升自我管理水平的绝好机会，没人督促在家也能高效完成工作的你，最终必会收获丰厚的“苟且红利”，别人的苟且，往往成就了你的努力！

疫情之下，让我们不倦怠，不苟且，严格自律，努力向前。正如德国作家歌德所说“在今天和明天之间，有一段很长的时期；趁你还有精神的时候，学习迅速地办事。”（项丹平）

让孩子也过把“工作瘾”

大人在家办公，家里有一个精力充沛的孩子该怎么办？下面就给在家又办公又带娃的妈妈们支几招，让大家可以高效率工作、高质量陪娃。

和孩子一起制定时间表。让孩子明确爸爸妈妈上班的时间。也可以适当和孩子聊一聊自己的工作，让孩子对父母的工作状态有心理预期。

给孩子划出一个活动空间。你有专属工作空间，孩子也应该有自己的活动空间。

给孩子设置“岗位”，完成简单小任务。比如提醒妈妈休息等，并给孩子的“工作”相应的奖励。

约定好陪孩子玩耍的时间。应设置闹钟，按时执行。

帮助孩子模拟“上班”。趁着这次在家办公的机会，你可以给孩子做一次职业启蒙，让小朋友也过一把“工作瘾”，还能全面调动他们的感官，在游戏中学到知识。（杨阳）